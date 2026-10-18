दौसा में पुलिस की कार्रवाई: स्मैक तस्करी के दो आरोपी गिरफ्तार, हत्या के मामले में अब तक पांच पकड़े

दौसा जिले में अपराधियों के खिलाफ दौसा पुलिस ने एक साथ कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों, बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री बेचने के आरोपी, हत्या के आरोपियों और चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी कुंदन कंवरिया के निर्देश पर अलग-अलग थाना क्षेत्रों में की गई इन कार्रवाइयों में करीब 6 लाख रुपये की स्मैक बरामद की गई। वहीं, पाखर चौड़ा हत्याकांड में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

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पहली कार्रवाई लालसोट पुलिस ने की। डिप्टी एसपी सत्यनारायण यादव ने बताया कि 16 अक्टूबर को देवली रोड पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने दीपक कुमार सैनी को रोका। तलाशी लेने पर उसके पास से 33.235 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपये बताई गई है।

पूछताछ में सामने आया कि दीपक अपने साथी नीरज शर्मा (24) के साथ झालावाड़ जिले के अकलेरा से स्मैक खरीदकर लालसोट में सप्लाई करने लाया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच रामगढ़ पचवारा थानाधिकारी भरतलाल मीना को सौंपी गई है। पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है।

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टेलीग्राम पर बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री बेचने का आरोपी गिरफ्तार

दूसरी कार्रवाई झांपदा थाना पुलिस और दौसा साइबर टीम ने की। पुलिस ने बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री (सीएसईएएम) बेचने के आरोप में राजपुरा निवासी दिलराज मीना (20) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, ओसीडब्ल्यूसी पोर्टल पर शिकायत मिली थी कि आरोपी टेलीग्राम के माध्यम से अश्लील सामग्री के लिंक भेजता था और क्यूआर कोड के जरिए पैसे वसूलता था। झांपदा थानाधिकारी सतीश कुमार की टीम ने आरोपी के मोबाइल की जांच की, जिसमें मामले से जुड़े साक्ष्य मिले। आरोपी को अदालत में पेश किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

तीसरी कार्रवाई मंडावर थाना पुलिस ने की। 13 अक्टूबर को पाखर चौड़ा गांव में खेत की मेड़ के विवाद में 54 वर्षीय पप्पूराम की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस पहले ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी। अब पुलिस ने फरार चल रहे राजेंद्र (37) और कुलदीप (26) को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह मामले में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है।बालाहेड़ी थाना पुलिस ने दुकान का शटर तोड़कर समर्सिबल मोटर और तांबे के तार चोरी करने के मामले में आरोपी रामकेश उर्फ गुज्जा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 8 किलो तांबे के तार बरामद किए हैं। आरोपी टोंक जिले का निवासी है। पुलिस उसके आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य वारदातों में संलिप्तता की जांच कर रही है।