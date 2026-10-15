दौसा: नदी के कीचड़ में मिला महीने भर से लापता व्यक्ति का कंकाल, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

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थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान डोलिका गांव निवासी अमर सिंह बैरवा के रूप में हुई है। परिजनों ने 24-25 अगस्त को सिकंदरा थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।शव की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमर सिंह की मौत करीब एक महीने पहले हुई होगी। आशंका है कि शव को जंगली जानवरों ने भी नोंचा है। हालांकि, मौत के समय और परिस्थितियों की पुष्टि जांच तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।शव की पहचान होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। उन्होंने इसे सामान्य मौत मानने से इनकार करते हुए हत्या का आरोप लगाया। परिजनों ने पुलिस से हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। इस दौरान मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई। स्थिति को बिगड़ता देख मानपुर डीएसपी अशोक मीणा समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया और मामले की जांच का भरोसा दिलाया।थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।