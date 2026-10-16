दौसा: 10वीं के छात्र ने रची अपहरण की झूठी कहानी, बाजार बंद कर धरने पर बैठे व्यापारी

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छात्र के अपहरण की बात सामने आने के बाद कस्बे के व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। व्यापार मंडल ने बाजार बंद करने का आह्वान कर दिया। देखते ही देखते दुकानें बंद हो गईं और व्यापारी धरने पर बैठ गए। घटना को लेकर कस्बे में गहमा-गहमी और तनाव का माहौल बन गया।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने छात्र को साथ लेकर घटनास्थल का मौका-मुआयना किया। पूछताछ के दौरान छात्र के बयानों में विरोधाभास सामने आए, जिससे पुलिस को उसकी कहानी पर संदेह हुआ।इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच में किसी भी फुटेज में छात्र बताए गए घटनास्थल पर नजर नहीं आया। इसके बाद पुलिस ने शिक्षकों की मौजूदगी में छात्र से एकांत में समझाइश करते हुए पूछताछ की।पुलिस की पूछताछ में छात्र ने बताया कि वह पिछले पांच दिनों से स्कूल नहीं गया था। उसका होमवर्क भी अधूरा था। शिक्षकों ने उसे पिता को साथ लेकर स्कूल आने के लिए कहा था। इसी बात से डरकर उसने स्कूल जाने से बचने के लिए अपहरण की झूठी कहानी बना दी।छात्र के इस खुलासे के बाद अपहरण की कोशिश की खबर की सच्चाई सामने आ गई। जिस घटना को लेकर कस्बे में तनाव पैदा हो गया था, वह छात्र की मनगढ़ंत कहानी निकली।मामले की वास्तविकता सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने धरने पर बैठे व्यापारियों को जांच के बारे में जानकारी दी और समझाइश की। इसके बाद व्यापारियों ने धरना खत्म कर दिया और बाजार दोबारा खुल गया।डीएसपी सत्यनारायण यादव ने कहा कि कई बार बच्चे डर के कारण ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि किसी भी सूचना पर प्रतिक्रिया देने से पहले तथ्यों की जांच करना जरूरी है। इस मामले में भी पुलिस की जांच और सीसीटीवी फुटेज से स्थिति स्पष्ट हुई, जिसके बाद कस्बे में सामान्य स्थिति बहाल हो गई।