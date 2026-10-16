राजस्थान: दौसा में गजब सियासी नजारा! भाजपा के पूर्व विधायक ने कांग्रेस प्रत्याशी को दिया जीत का आशीर्वाद

राजस्थान के दौसा जिला परिषद चुनाव में वार्ड 19 से कांग्रेस प्रत्याशी देवांगना भंडारी के नामांकन के दौरान ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। पूर्व मंत्री ममता भूपेश की बेटी देवांगना को भाजपा के पूर्व विधायक नंदू बंसीवाल ने मंच पर बुलाकर आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने देवांगना के सिर पर हाथ रखकर उन्हें जीत का टीका भी लगाया। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। चर्चा इस बात को लेकर है कि भाजपा के पूर्व विधायक ने आखिर कांग्रेस प्रत्याशी को सार्वजनिक रूप से आशीर्वाद क्यों दिया?

नामांकन के दौरान पूर्व विधायक ने दिया आशीर्वाद

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को कांग्रेस प्रत्याशी देवांगना भंडारी जिला परिषद चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंची थीं। इस दौरान भाजपा के पूर्व विधायक नंदू बंसीवाल भी वहां मौजूद थे। समर्थकों की भीड़ के बीच नंदू बंसीवाल ने देवांगना को अपने पास बुलाया, उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और जीत का टीका लगाया। इस दौरान मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम को देखा। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद दौसा की राजनीति में इस मुलाकात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं।

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आखिर क्यों चर्चा में है नंदू बंसीवाल का आशीर्वाद?

दरअसल, नंदू बंसीवाल को भाजपा का प्रभावशाली नेता माना जाता है और सिकराय क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है। दूसरी ओर, देवांगना भंडारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। उनकी मां ममता भूपेश भी कांग्रेस की प्रमुख नेताओं में शामिल हैं और उन्हें भाजपा की मुखर विरोधी माना जाता है।

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ऐसे में भाजपा के पूर्व विधायक का कांग्रेस प्रत्याशी को सार्वजनिक रूप से आशीर्वाद देना राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। लोग इस घटनाक्रम को अलग-अलग नजरिए से देख रहे हैं।

सामाजिक रिश्ते या भाजपा की अंदरूनी खेमेबाजी?

राजनीतिक जानकार इस घटनाक्रम के दो पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। पहला पहलू सामाजिक संबंधों से जुड़ा है। नंदू बंसीवाल और ममता भूपेश दोनों ही बैरवा समाज से आते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि नंदू बंसीवाल ने सामाजिक रिश्ते और बड़ों के आशीर्वाद की परंपरा के तहत देवांगना को आशीर्वाद दिया होगा। हालांकि, इसे लेकर उनकी ओर से किसी राजनीतिक मंशा की पुष्टि नहीं हुई है।



दूसरा पहलू भाजपा की अंदरूनी राजनीति से जुड़ा है। वार्ड 19 में भाजपा ने मधु बैरवा को अपना प्रत्याशी बनाया है। उन्हें वर्तमान विधायक विक्रम बंशीवाल के खेमे से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में भाजपा के पूर्व विधायक नंदू बंसीवाल का कांग्रेस प्रत्याशी को आशीर्वाद देना पार्टी के भीतर खेमेबाजी की चर्चाओं को भी हवा दे रहा है। हालांकि, इस घटनाक्रम के आधार पर किसी राजनीतिक समर्थन या पार्टी के भीतर मतभेद की पुष्टि नहीं की जा सकती।

देवांगना बोलीं- नंदू जी मेरे पिता तुल्य, उनका आशीर्वाद मिलना सौभाग्य

नंदू बंसीवाल के आशीर्वाद को लेकर देवांगना भंडारी ने कहा कि नंदू जी उनके पिता तुल्य हैं और उनसे बड़े हैं। उनका आशीर्वाद मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। देवांगना ने कहा कि चुनाव अपनी जगह है, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है।