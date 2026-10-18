राजस्थान का मौसम: छह जिलों में आंधी-बारिश और बिजली का अलर्ट, कल से थमेगा बारिश का दौर

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव जारी है। रविवार को पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में मौसम बदल सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने बारां, बूंदी, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर और टोंक में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। इन जिलों में गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका है। हालांकि, बारिश का असर पूरे प्रदेश में नहीं रहेगा और पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

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पूर्वी राजस्थान में कहां बदल सकता है मौसम?

रविवार को जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में बादल छाने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बारां, बूंदी, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर और टोंक में मेघगर्जन के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।

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खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने और बिजली चमकने पर पेड़ों या बिजली के खंभों के पास खड़े नहीं होने की सलाह दी गई है। बारिश और आंधी की गतिविधियां स्थानीय स्तर पर रहने की संभावना है, इसलिए सभी जिलों में एक जैसा मौसम रहने का अनुमान नहीं है।



पश्चिमी राजस्थान में गर्मी और शुष्क मौसम

प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है। बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, फलोदी, जालोर, पाली, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर सहित आसपास के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है। पिछले 24 घंटे के दौरान बाड़मेर में अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जयपुर में कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी जयपुर में रविवार को मुख्य रूप से आसमान साफ रहने का अनुमान है। हालांकि, जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बादल छाने, मेघगर्जन और हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। शहर में अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

19 अक्टूबर से कमजोर पड़ेगा बारिश का दौर

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 19 अक्टूबर से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ने और मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इसके बाद अगले पांच से छह दिनों तक पश्चिमी राजस्थान में मौसम मुख्यतः साफ रह सकता है।

हालांकि, 23 और 24 अक्टूबर को उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से मौसम में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है।