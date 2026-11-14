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दौसा: राज्यपाल के काफिले के लिए बनाया था आकस्मिक अस्पताल, निरीक्षण में डॉक्टर और नर्सिंग अधिकारी गायब; जानें

Sat, 14 Nov 2026 07:36 PM IST
दौसा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा Published by: दौसा ब्यूरो Updated Sat, 14 Nov 2026 07:36 PM IST
सार

राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के प्रस्तावित दौरे को लेकर बापी PHC को आकस्मिक अस्पताल बनाया गया था। औचक निरीक्षण में चिकित्सा प्रभारी डॉ. अरुण शर्मा और नर्सिंग अधिकारी उमेश मीणा अनुपस्थित मिले। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों को APO कर दिया।

 

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Doctors and nurses went missing from the route of the Governor’s convoy, causing a stir
बापी अस्पताल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के 14 नवंबर को जयपुर से अलवर जाने के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर था। राज्यपाल के काफिले के रास्ते में पड़ने वाले बापी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) को विशेष रूप से आकस्मिक अस्पताल बनाया गया था, ताकि आपात स्थिति में राज्यपाल या उनके काफिले में शामिल किसी भी व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके लिए अस्पताल में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, ऑक्सीजन, आपातकालीन दवाइयों और एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे।

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हालांकि, जब निरीक्षण टीम बापी PHC पहुंची तो वहां डॉक्टर और नर्सिंग अधिकारी ही नदारद मिले। अस्पताल में दोनों जिम्मेदार अधिकारियों की अनुपस्थिति को गंभीर लापरवाही मानते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल कार्रवाई की। बापी PHC के चिकित्सा प्रभारी डॉ. अरुण शर्मा और नर्सिंग अधिकारी उमेश मीणा को ड्यूटी से गैरहाजिर रहने और कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में APO कर दिया गया है। दोनों को बापी से हटाकर दौसा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय में लगाया गया है।

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राज्यपाल के दौरे को लेकर दिए गए थे विशेष निर्देश
14 नवंबर को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का जयपुर से अलवर जाने का प्रस्तावित कार्यक्रम था। वीआईपी मूवमेंट के दौरान प्रोटोकॉल के तहत रास्ते में पड़ने वाले सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा जाता है। इसी क्रम में बापी PHC को इस मार्ग का महत्वपूर्ण आकस्मिक अस्पताल बनाया गया था। यहां डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता के साथ ऑक्सीजन, आपातकालीन दवाइयां और एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद अस्पताल में तैनात डॉक्टर और नर्सिंग अधिकारी ड्यूटी से नदारद मिले। इस लापरवाही के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया।

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औचक निरीक्षण में खुली लापरवाही की पोल
बताया जा रहा है कि ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (BCMO) अमित राय की टीम ने बापी PHC का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान अस्पताल में तैनात चिकित्सा प्रभारी डॉ. अरुण शर्मा और नर्सिंग अधिकारी उमेश मीणा दोनों ड्यूटी से अनुपस्थित मिले। बताया गया कि दोनों ने न तो अवकाश लिया था और न ही अपनी अनुपस्थिति की कोई सूचना दी थी। उपस्थिति रजिस्टर में भी उनकी मौजूदगी दर्ज नहीं थी। राज्यपाल के दौरे जैसे संवेदनशील कार्यक्रम के दौरान इस तरह की लापरवाही को स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लिया। अधिकारियों का मानना था कि यदि इस दौरान कोई आपात स्थिति पैदा होती तो अस्पताल में मरीजों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कौन संभालता।

BCMO ने की कार्रवाई की पुष्टि
ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमित राय ने बताया कि ड्यूटी से गैरहाजिर रहने और कार्य में लापरवाही बरतने के चलते दोनों कर्मचारियों को APO किया गया है। दौसा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर दोनों को बापी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हटाकर CMHO कार्यालय दौसा में लगाया गया है।

जिले के अन्य अस्पतालों पर भी रहेगी नजर
इस कार्रवाई के बाद जिले के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को भी सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। सूत्रों के अनुसार, CMHO कार्यालय की ओर से जिले के अन्य अस्पतालों का भी औचक निरीक्षण किया जा सकता है।

वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि बापी PHC में डॉक्टरों की लापरवाही की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं। आरोप है कि डॉक्टर अक्सर समय पर अस्पताल नहीं पहुंचते, जिसके कारण मरीजों को बिना इलाज कराए लौटना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि राज्यपाल के दौरे के दौरान तो अस्पताल की व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त होनी चाहिए थीं, लेकिन उस दिन भी डॉक्टर और नर्सिंग अधिकारी गायब मिले। ग्रामीणों ने विभाग की कार्रवाई का स्वागत करते हुए मांग की है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ स्थायी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में मरीजों को परेशानी न उठानी पड़े।

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