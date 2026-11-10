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दौसा में भीषण सड़क हादसा: 50 फीट दूर खेत में जाकर पलटी कार, उड़ गए परखच्चे, चारों सवारों की बची जान

Tue, 10 Nov 2026 05:57 PM IST
दौसा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा Published by: दौसा ब्यूरो Updated Tue, 10 Nov 2026 05:57 PM IST
सार

दौसा के रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के रानोली गांव में सोमवार शाम तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार बेकाबू होकर सड़क से 50 फीट दूर खेत में पलट गई। हादसे में चार लोग घायल हुए, जिनमें तीन की हालत गंभीर है।

 

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Returned after cheating death!A Swift Dzire was flung 50 feet into the air; as it overturned in a field
दुर्घटना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कहते हैं, जाको राखे साइयां, मार सके न कोय... ऐसा ही कुछ सोमवार देर शाम रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के रानोली गांव में देखने को मिला। जयपुर से अपने गांव लौट रही एक स्विफ्ट डिजायर कार अचानक बेकाबू होकर सड़क से करीब 50 फीट दूर खेत में जा गिरी। कार पलटते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए, लेकिन गनीमत रही कि उसमें सवार चारों लोगों की जान बच गई। हालांकि, इनमें से तीन की हालत गंभीर बनी हुई है।

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मोड़ पर बिगड़ा संतुलन, खेत में पलटी कार
पुलिस के अनुसार, बामनवास उपखंड के बिचपुरी गांव के चार लोग अजय गुर्जर, राजाराम गुर्जर, राजनीति गुर्जर और राकेश शर्मा जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती अपने रिश्तेदार से मिलकर गांव लौट रहे थे। सोमवार शाम करीब 7 बजे उनकी स्विफ्ट डिजायर कार स्टेट हाईवे-24 पर रानोली गांव के मोड़ पर पहुंची। इसी दौरान चालक कार पर नियंत्रण खो बैठा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार की रफ्तार काफी तेज थी। मोड़ पर टायर फिसलने से कार उछलकर सड़क की दूसरी ओर खेत में जा गिरी। करीब 50 फीट तक घिसटने के बाद कार पलट गई।

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धमाके की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे किसान
हादसे की तेज आवाज सुनकर खेतों में काम कर रहे किसान मौके पर पहुंचे। वहां कार पलटी हुई थी और चारों लोग अंदर फंसे हुए थे। ग्रामीणों ने तुरंत रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही एएसआई नाथूलाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल 108 एंबुलेंस बुलाई और ग्रामीणों की मदद से चारों घायलों को कार से बाहर निकलवाया।

तीन घायलों की हालत गंभीर, जयपुर रेफर
हादसे में घायल लोगों की पहचान अजय पुत्र हेमराज गुर्जर, राजाराम पुत्र रामभजन गुर्जर, राजनीति पत्नी रामराज गुर्जर और राकेश शर्मा पुत्र हरिप्रसाद शर्मा के रूप में हुई है।चारों को पहले उपजिला अस्पताल रामगढ़ पचवारा पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने अजय, राजाराम और राजनीति की गंभीर हालत को देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया। वहीं, राकेश शर्मा का इलाज रामगढ़ पचवारा अस्पताल में जारी है। रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और तीखे मोड़ पर कार का संतुलन बिगड़ना हादसे की मुख्य वजह सामने आई है। कार को क्रेन की मदद से खेत से बाहर निकाला गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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