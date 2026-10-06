दौसा में खिड़की तोड़कर मकान में घुसे चोर: 21 लाख की चोरी, 20 लाख के जेवर और एक लाख कैश लेकर फरार

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पुलिस के अनुसार, यह चोरी कैलाई निवासी हंसराज गुर्जर के मकान में हुई। बीती रात परिवार के सभी सदस्य मकान के आंगन में सो रहे थे। इसी दौरान अज्ञात बदमाश मकान के पिछले हिस्से में बने कमरे की खिड़की तोड़कर चुपचाप अंदर घुस गए। चोरों ने कमरे में रखी अलमारी और बक्सों के ताले तोड़ दिए और उसमें रखे कीमती जेवरात तथा कैश समेट लिया।चोरों ने वारदात के दौरान कमरे और पास के खेतों में सामान बिखेर दिया। इसके साथ ही चोरों ने अपने भागने के रास्ते में कोई रुकावट न आए, इसके लिए पास के खेतों में मवेशियों के बचाव के लिए की गई तारबंदी को भी काट दिया। सुबह जब परिवार के लोग सोकर उठे और कमरे में पहुंचे तो टूटी खिड़की, खुली अलमारी और बिखरा हुआ सामान देखकर उन्हें चोरी का पता चला। परिजनों ने तत्काल सिकंदरा थाना पुलिस को घटना की सूचना दी।ये भी पढ़ें-सूचना मिलने पर पुलिस बल के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शंकर लाल मीणा भी मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की पूरी जानकारी ली। दौसा से बुलाई गई एफएसएल टीम ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट सहित कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने बदमाशों की पहचान के लिए राजमार्ग के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। गांव में हुई इतनी बड़ी चोरी की घटना से ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से मामले का शीघ्र खुलासा करने, बदमाशों को तुरंत गिरफ्तार करने और क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने की पुरजोर मांग की है।