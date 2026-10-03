राजस्थान: 30 दिन से फरार अपहरण का आरोपी रेलवे स्टेशन के पास पकड़ा, बाइक के पास संदिग्ध हालत में घूम रहा था
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा Published by: दौसा ब्यूरो Updated Sat, 03 Oct 2026 04:45 PM IST
सार
दौसा के मंडावरी थाना पुलिस ने अपहरण के मामले में 30 दिन से फरार चल रहे दयाराम मीणा को रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा है। पुलिस के अनुसार आरोपी अपने ममेरे भाई के साथ संदिग्ध हालत में घूम रहा था। चाकसू थाना पुलिस को सूचना देकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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विस्तार
दौसा जिले के लालसोट के मंडावरी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अपहरण के मामले में पिछले 30 दिनों से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को चाकसू थाना पुलिस को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध बाइक ने खींचा ध्यान
मंडावरी थानाधिकारी जगदीश प्रसाद शर्मा ने बताया कि गुरुवार देर शाम पुलिस को सूचना मिली कि मंडावरी रेलवे स्टेशन के पास एक बाइक काफी देर से संदिग्ध रूप से खड़ी है। बाइक के पास दो युवक संदिग्ध हालत में घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
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पुलिस के पहुंचते ही दोनों युवक घबराने लगे। पुलिस ने दोनों को रोककर पूछताछ की तो एक ने अपना नाम दयाराम मीणा (23) निवासी नयागांव, तहसील निवाई, जिला टोंक बताया। दूसरे युवक ने अपना नाम रामरूप मीणा (23) निवासी सुरतपुरा बताया। उसने खुद को दयाराम का ममेरा भाई बताया।
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बाइक के कागजात नहीं मिले, पूछताछ के लिए थाने लाई पुलिस
पुलिस के अनुसार दोनों युवकों के पास बाइक के कागजात नहीं थे और वे पूछताछ के दौरान संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। इस पर पुलिस दोनों को थाने लेकर आई और उनसे गहन पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ के दौरान पुलिस को दयाराम के बारे में संदेह हुआ। इसके बाद मंडावरी पुलिस ने जयपुर ग्रामीण के चाकसू थानाधिकारी से संपर्क कर दोनों युवकों के बारे में जानकारी जुटाई।
चाकसू थाने का नामजद आरोपी निकला दयाराम
चाकसू थाने से जानकारी मिलने पर पता चला कि दयाराम मीणा अपहरण के एक मामले में नामजद आरोपी है और पिछले करीब 30 दिनों से फरार चल रहा था। उसके खिलाफ चाकसू थाने में अपहरण का मामला दर्ज बताया गया है।
जानकारी की पुष्टि होने के बाद मंडावरी पुलिस ने दयाराम मीणा को हिरासत में ले लिया। वहीं उसके ममेरे भाई रामरूप मीणा से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि रामरूप फरार आरोपी के साथ क्यों घूम रहा था और उसका अपहरण के मामले से कोई संबंध है या नहीं।
अलग-अलग जगह छिपने का पुलिस का दावा
थानाधिकारी जगदीश प्रसाद शर्मा ने बताया कि पुलिस के अनुसार दयाराम पिछले करीब एक महीने से अलग-अलग जगहों पर छिपकर रह रहा था। पुलिस का कहना है कि वह गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था।
पुलिस के मुताबिक, दयाराम मंडावरी रेलवे स्टेशन के रास्ते कहीं और भागने की फिराक में था। इससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। रेलवे स्टेशन जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में उसकी मौजूदगी का पता चलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया।
चाकसू पुलिस करेगी आगे की पूछताछ
मंडावरी पुलिस ने दयाराम मीणा की गिरफ्तारी की सूचना चाकसू थाना पुलिस को दे दी है। जल्द ही चाकसू थाने की टीम मंडावरी पहुंचकर आरोपी को अपने साथ ले जाएगी। इसके बाद उससे अपहरण के मामले में पूछताछ की जाएगी। पुलिस अधीक्षक दौसा ने मंडावरी थाना पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा।
फरार आरोपी के पकड़े जाने से इलाके में चर्चा
मंडावरी रेलवे स्टेशन जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में अपहरण के मामले में फरार चल रहे आरोपी के मिलने की जानकारी के बाद इलाके में चर्चा रही। स्थानीय लोगों ने पुलिस की सतर्कता की सराहना की। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ के आधार पर अपहरण के मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटाएगी।