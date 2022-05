{"_id":"6278ae76e7cb4434d90a64ab","slug":"cm-ashok-gehlot-to-attend-congress-working-committee-meeting-in-delhi-regarding-congress-chintan-shivir","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rajasthan: दिल्ली दौरे पर आज सीएम गहलोत, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में होंगे शामिल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: रोमा रागिनी Updated Mon, 09 May 2022 11:41 AM IST