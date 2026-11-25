राजस्थान पंचायती राज आम चुनाव-2026 के तहत बुधवार को चूरू जिला परिषद के जिला प्रमुख पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कनिका सिंह ने जीत दर्ज करते हुए जिला प्रमुख पद पर कब्जा जमाया। कनिका सिंह को कुल 22 मत प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश देवी को 17 मत मिले। इस तरह कनिका सिंह ने पांच मतों के अंतर से जीत हासिल की।

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