राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने नागौर जिला परिषद के जिला प्रमुख चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पार्टी के प्रत्याशी पांचाराम जिला प्रमुख निर्वाचित हुए, जिन्हें 22 वोट मिले। निर्दलीय प्रत्याशी अनिल नागौरी 15 वोटों के साथ उपविजेता रहे। इस जीत को कांग्रेस और भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है।

नागौर जिला परिषद के कुल 37 वार्डों में चुनाव हुए थे। इन चुनावों में RLP ने 19 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने का दावा किया था। भाजपा को 7 और कांग्रेस को 11 सदस्य सीटें मिली थीं। जिला प्रमुख चुनाव में RLP प्रत्याशी को अपने 19 सदस्यों के अलावा 3 अतिरिक्त वोट भी मिले। इस प्रकार, RLP ने कुल 22 वोटों के साथ जीत हासिल की।

चुनाव के दौरान कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक गठबंधन की चर्चाएं तेज थीं। हालांकि, नतीजों के बाद RLP ने जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। पार्टी समर्थक इस जीत को नागौर की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव बता रहे हैं। यह जीत राष्ट्रीय पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखी जा रही है।



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कांग्रेस-भाजपा पर RLP का हमला

जीत के बाद RLP नेता ने कांग्रेस और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां RLP के सामने एक साथ आ गईं। नेता ने दावा किया कि कांग्रेस और भाजपा को एक जगह वोट डालने की रणनीति बनानी पड़ी। इसके बावजूद RLP ने यह जीत दर्ज की। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों पार्टियां एक-दूसरे के वोट क्रॉस होने के डर से रणनीति बना रही थीं। RLP नेता ने इसे अपनी पार्टी की राजनीतिक ताकत बताया।

राष्ट्रीय पार्टियों को चुनौती

RLP नेता ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी ने नागौर में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को एक मंच पर लाने का काम किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर भी निशाना साधा। नेता ने कहा कि राजस्थान की राजनीति में दोनों राष्ट्रीय पार्टियां एक-दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही हैं। RLP अन्याय और बेईमानी के खिलाफ संघर्ष कर रही है। उन्होंने सांगानेर और मंडोर सहित कई क्षेत्रों में पार्टी की मजबूती का दावा किया। RLP ने राष्ट्रीय पार्टियों को उनके राजनीतिक गढ़ों में चुनौती दी है।

आगामी चुनावों के लिए संदेश

RLP नेता ने अपनी पार्टी की बढ़ती ताकत को दर्शाते हुए कहा, “आज तूफान है, 2028 में सुनामी आएगी।” नागौर जिला प्रमुख चुनाव में RLP की जीत के बाद राजस्थान की राजनीति में तीसरे विकल्प की ताकत पर नई बहस शुरू हुई है। 19 सीटों के आधार पर चुनाव मैदान में उतरी RLP ने 22 वोट हासिल कर जिला प्रमुख की कुर्सी जीती। अब पार्टी समर्थक इस जीत को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक बड़े