राजस्थान: आईआईटी की छात्रा ने चुनी राजनीति की राह, कॉर्पोरेट छोड़ आप के टिकट पर मैदान में उतरीं गायत्री दुआ

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झालावाड़ जिले के झालरापाटन नगरपालिका चुनाव में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली की अंतिम वर्ष की छात्रा गायत्री दुआ के चुनाव मैदान में उतरने से वार्ड 27 का मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कर रहीं गायत्री दुआ ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कॉर्पोरेट कॅरिअर बनाने के अवसरों को छोड़कर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। वे आम आदमी पार्टी के टिकट पर पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं।