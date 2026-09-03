राजस्थान: प्रमुख पर्यटन स्थलों का 30 सितंबर तक होगा सुरक्षा ऑडिट, वीकेंड पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती

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खाटूश्यामजी, सालासर बालाजी, पुष्कर, श्रीनाथद्वारा, मेहंदीपुर बालाजी, रामदेवरा, गोगामेड़ी और सांवरियाजी जैसे प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर वीकेंड के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल और पर्यटक सहायता बल तैनात किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा व्यवस्था केवल मेलों या विशेष आयोजनों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि वर्षभर पर्यटकों की सुरक्षा के लिए स्थायी और प्रभावी इंतजाम होने चाहिए। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर सहायता बूथ स्थापित किए जाएंगे।सवाईमाधोपुर और जैसलमेर में नए पर्यटन थाने स्थापित करने के प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में जहां पर्यटकों की आवाजाही अधिक रहती है, वहां पर्यटन पुलिस की संख्या बढ़ाने और उन्हें विशेष प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया। जयपुर में पर्यटकों के लिए हेरिटेज वॉक की व्यवस्था की जाएगी, ताकि लोग शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से सुरक्षित वातावरण में परिचित हो सकें। इसके अलावा, पर्यटन स्थलों को व्यापक सीसीटीवी नेटवर्क से जोड़ा जाएगा और स्थानीय कैमरों को भी इससे जोड़ा जाएगा।ये भी पढ़ें-पर्यटकों को राहत देने के लिए पर्यटन विभाग के नए मोबाइल ऐप को राजकॉप सिटीजन ऐप और पैनिक बटन से जोड़ा जाएगा। सहायता बूथों पर हेल्पलाइन 112 और राजकॉप ऐप से जुड़ी सूचनाएं प्रदर्शित की जाएंगी।विदेशी भाषा का कोर्स कर चुके युवाओं को लैंग्वेज एक्सपर्ट के रूप में तैनात करने का सुझाव दिया गया है। बैठक में यातायात पुलिस महानिदेशक मालिनी अग्रवाल, कानून-व्यवस्था अपर पुलिस महानिदेशक वीके सिंह, पर्यटन आयुक्त रुक्मणि रियाड़ और सतर्कता पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने सुरक्षा सुधारों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। कालिका गश्त इकाई को नियमित गश्त के दौरान पर्यटन स्थलों को भी कवर करने का निर्देश दिया गया है।