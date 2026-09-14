वागड़ में भाजपा का दबदबा: 3 निकायों में बहुमत; परतापुर-गढ़ी और कुशलगढ़ में निर्दलीय तय करेंगे सत्ता

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बांसवाड़ा में सूचना केंद्र में मतगणना आरंभ होने के साथ पहले चरण में ही भाजपा ने बढ़त बना ली थी, जो अंत तक बनी रही। पांच चरणों में हुई गणना में चौथे चरण में कांग्रेस के पक्ष में जन समर्थन मिलता दिखा, किंतु अंततः परिणाम भाजपा के पक्ष में रहे। बांसवाड़ा के 60 वार्डों में से भाजपा ने 34, कांग्रेस ने 22 पर कब्जा जमाया। चार वार्डों में निर्दलीय जीते।बांसवाड़ा में भाजपा से सभापति के दावेदार राजेश कटारा वार्ड 17 से 53 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। वहीं कांग्रेस की देवबाला राठौड़ ने लगातार सातवीं बार जीत हासिल की है। वह सात बार पार्षद निर्वाचित होने वाली एकमात्र महिला हैं। वार्ड 12 से भाजपा की सोनिया वैष्णव निर्विरोध निर्वाचित हुई थीं।बांसवाड़ा जिले की परतापुर-गढ़ी और कुशलगढ़ नगरपालिका में बोर्ड की कमान किसके हाथों में होगी, इसका फैसला निर्दलीय करेंगे। परतापुर-गढ़ी की 25 सीटों में कांग्रेस ने 12 और भाजपा ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की। दो निर्दलीय जीते हैं, जो बोर्ड बनाने में निर्णायक होंगे। इसी तरह कुशलगढ़ की 20 सीटों में से भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने नौ सीटें जीती हैं। एक निर्दलीय प्रत्याशी जीता है।डूंगरपुर नगर परिषद में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। डूंगरपुर में भाजपा ने लगातार आठवीं बार बहुमत हासिल किया है। नगर परिषद की 40 सीटों में से भाजपा ने 24, कांग्रेस ने 12, भारत आदिवासी पार्टी ने तीन और निर्दलीय ने एक सीट जीती है। यहां 38 वार्डों में चुनाव हुए थे। भाजपा के दो प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे।सागवाड़ा नगरपालिका में भाजपा ने वापसी की है। पिछली बार कांग्रेस का बोर्ड बना था। यहां 35 वार्डों में से 22 में भाजपा, आठ में कांग्रेस और चार सीटों पर भारत आदिवासी पार्टी ने जीत दर्ज की है। एक वार्ड की ईवीएम में तकनीकी खराबी आ गई, जिसका परिणाम घोषित नहीं हुआ है।बांसवाड़ा में शुरुआती परिणामों में भाजपा की बढ़त रही। इसके बाद से अंतिम परिणाम तक कांग्रेस जिलाध्यक्ष अर्जुनसिंह बामनिया मतगणना केंद्र पर नजर नहीं आए। परिणाम के बाद पूर्व सभापति राजेश टेलर ने कहा कि जनता का आदेश स्वीकार है और सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे।वहीं भाजपा के चुनाव संयोजक एवं पूर्व चिकित्सा राज्यमंत्री भवानी जोशी और जिलाध्यक्ष पूंजीलाल गायरी ने कहा कि जनता का आदेश शिरोधार्य है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से नगर परिषद में भाजपा ट्रिपल इंजन बनकर विकास को गति देगी और जनभावनाओं के अनुरूप कार्य कराएगी।