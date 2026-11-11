बीकानेर: डिग्गी में डूबने से एक ही परिवार के चार बच्चों की मौत, एक-दूसरे को बचाने में गई जान

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जानकारी के अनुसार, हादसा छतरगढ़ थाना क्षेत्र के 04 एडब्ल्यूएम इलाके में हुआ। यहां डिग्गी में डूबने से एक लड़की सहित चार बच्चों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 21 वर्षीय मुकेश, 18 वर्षीय निर्मल, मनोज और 13 वर्षीय पूजा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रमेश और कालू दो भाई हैं और हादसे में जान गंवाने वाले चारों बच्चे उन्हीं की संतानें थे। एक ही परिवार के चार बच्चों की मौत से दोनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, डिग्गी में पहले एक बच्चा डूबने लगा। उसे बचाने के लिए परिवार के अन्य बच्चे भी पानी में उतर गए। इस दौरान एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में चारों गहरे पानी में डूब गए। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है।हादसे की जानकारी मिलने पर छतरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हादसे के कारणों और घटनाक्रम से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं। एक ही परिवार के चार बच्चों की असमय मौत से गांव में मातम पसरा है। इस हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है।