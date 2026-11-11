बीकानेर: डिग्गी में डूबने से एक ही परिवार के चार बच्चों की मौत, एक-दूसरे को बचाने में गई जान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेर Published by: बीकानेर ब्यूरो Updated Wed, 11 Nov 2026 01:41 PM IST
सार
राजस्थान के बीकानेर जिले के छतरगढ़ थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया। 04 एडब्ल्यूएम क्षेत्र में डिग्गी में डूबने से एक ही परिवार के चार बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में 21 और 18 साल के दो युवक, एक अन्य युवक और 13 साल की लड़की शामिल हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, एक बच्चे को बचाने के लिए बाकी पानी में उतरे थे। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है।
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विस्तार
राजस्थान के बीकानेर में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। छतरगढ़ थाना क्षेत्र के 04 एडब्ल्यूएम इलाके में डिग्गी में डूबने से एक ही परिवार के चार बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक बच्चे को डूबता देख बाकी तीन उसे बचाने के लिए पानी में उतरे थे, लेकिन चारों की जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
एक ही परिवार के चार बच्चों की गई जान
जानकारी के अनुसार, हादसा छतरगढ़ थाना क्षेत्र के 04 एडब्ल्यूएम इलाके में हुआ। यहां डिग्गी में डूबने से एक लड़की सहित चार बच्चों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 21 वर्षीय मुकेश, 18 वर्षीय निर्मल, मनोज और 13 वर्षीय पूजा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रमेश और कालू दो भाई हैं और हादसे में जान गंवाने वाले चारों बच्चे उन्हीं की संतानें थे। एक ही परिवार के चार बच्चों की मौत से दोनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
एक को बचाने उतरे, चारों की डूबने से मौत
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, डिग्गी में पहले एक बच्चा डूबने लगा। उसे बचाने के लिए परिवार के अन्य बच्चे भी पानी में उतर गए। इस दौरान एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में चारों गहरे पानी में डूब गए। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है।
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सूचना पर पहुंची पुलिस, जांच शुरू
हादसे की जानकारी मिलने पर छतरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हादसे के कारणों और घटनाक्रम से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं। एक ही परिवार के चार बच्चों की असमय मौत से गांव में मातम पसरा है। इस हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है।
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एक ही परिवार के चार बच्चों की गई जान
जानकारी के अनुसार, हादसा छतरगढ़ थाना क्षेत्र के 04 एडब्ल्यूएम इलाके में हुआ। यहां डिग्गी में डूबने से एक लड़की सहित चार बच्चों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 21 वर्षीय मुकेश, 18 वर्षीय निर्मल, मनोज और 13 वर्षीय पूजा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रमेश और कालू दो भाई हैं और हादसे में जान गंवाने वाले चारों बच्चे उन्हीं की संतानें थे। एक ही परिवार के चार बच्चों की मौत से दोनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
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एक को बचाने उतरे, चारों की डूबने से मौत
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, डिग्गी में पहले एक बच्चा डूबने लगा। उसे बचाने के लिए परिवार के अन्य बच्चे भी पानी में उतर गए। इस दौरान एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में चारों गहरे पानी में डूब गए। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है।
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सूचना पर पहुंची पुलिस, जांच शुरू
हादसे की जानकारी मिलने पर छतरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हादसे के कारणों और घटनाक्रम से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं। एक ही परिवार के चार बच्चों की असमय मौत से गांव में मातम पसरा है। इस हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है।