राजस्थान: भीलवाड़ा में टिकट बंटवारे से पहले भाजपा में घमासान, महिला मोर्चा का धरना दूसरे दिन भी जारी

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महिला मोर्चा की ओर से पार्टी नेतृत्व पर टिकट वितरण में परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि संगठन के लिए लंबे समय से सक्रिय रहने वाली महिला कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की अनदेखी कर नेताओं के परिवार से जुड़े लोगों को टिकट देने की तैयारी की जा रही है।भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व पदाधिकारी और पूर्व पार्षद ज्योति आशीर्वाद ने बताया कि शनिवार सुबह प्रदेश नेतृत्व से उनकी बातचीत हुई है। बातचीत के दौरान प्रदेश कार्यालय की ओर से सकारात्मक संदेश मिला है। इसके बाद महिला मोर्चा की चार कार्यकर्ता प्रदेश नेतृत्व से सीधे बातचीत के लिए जयपुर रवाना हुई हैं। ज्योति आशीर्वाद ने कहा कि जयपुर में प्रदेश नेतृत्व के साथ होने वाली बातचीत और वहां के माहौल के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल महिला कार्यकर्ताओं ने शनिवार को प्रस्तावित आत्मदाह का निर्णय रद्द कर दिया है, लेकिन भाजपा कार्यालय पर धरना जारी रहेगा।महिला मोर्चा का यह विरोध भाजपा की ओर से नगर निगम चुनाव के प्रत्याशियों की कथित फर्जी सूची सामने आने के बाद शुरू हुआ। शुक्रवार को रक्षाबंधन के दिन बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय पहुंचीं और टिकट वितरण को लेकर विरोध जताया। महिला नेताओं का आरोप है कि कथित सूची में महिला मोर्चा की सक्रिय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दरकिनार करते हुए अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं की पत्नियों, बहनों तथा भाभियों के नामों को टिकट के लिए आगे बढ़ाया गया है। इसी को लेकर महिलाओं ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी जताते हुए धरना शुरू कर दिया।शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी थी कि यदि संगठन ने महिला मोर्चा से जुड़ी सक्रिय कार्यकर्ताओं को टिकट वितरण में उचित तवज्जो नहीं दी तो शनिवार को भाजपा कार्यालय परिसर में पार्टी के झंडे के साथ आत्मदाह किया जाएगा। हालांकि प्रदेश नेतृत्व से बातचीत के बाद फिलहाल आत्मदाह का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। इसके बावजूद महिला कार्यकर्ताओं का धरना समाप्त नहीं हुआ है। शनिवार को भी भाजपा कार्यालय में महिलाएं नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों पर अड़ी रहीं।नगर निगम चुनाव के लिए प्रत्याशियों की आधिकारिक सूची अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन कथित फर्जी सूची ने भाजपा के भीतर टिकट को लेकर चल रही खींचतान को सार्वजनिक कर दिया है। महिला मोर्चा की नाराजगी ऐसे समय सामने आई है, जब पार्टी में टिकट वितरण को लेकर दावेदारों और उनके समर्थकों की सक्रियता बढ़ी हुई है। अब महिला मोर्चा की चार कार्यकर्ताओं के जयपुर पहुंचकर प्रदेश नेतृत्व से बातचीत करने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि पार्टी नेतृत्व नाराज महिला कार्यकर्ताओं को किस तरह संतुष्ट करता है। फिलहाल भीलवाड़ा भाजपा कार्यालय में चल रहा धरना पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा है।