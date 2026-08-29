राजस्थान: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, पिकअप पलटने से तीन की मौत; दो घायल

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में चैनल नंबर 96 के पास एक पिकअप वाहन अचानक असंतुलित होकर पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि पिकअप में सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही गोविंदगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।

असंतुलित होकर पलटा पिकअप, मौके पर मची अफरा-तफरी

गोविंदगढ़ थाना अधिकारी धीरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिकअप वाहन के पलटने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। बताया गया कि पिकअप में सवार लोग नर्सरी से जुड़े काम करते थे और इसी सिलसिले में यात्रा कर रहे थे।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, एक्सप्रेसवे पर अचानक पिकअप असंतुलित हो गया और पलट गया। वाहन के पलटते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को वाहन से बाहर निकाला और उन्हें गोविंदगढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है।

मेरठ के रहने वाले थे मृतक

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान साहदाब, सबाहत और अफसफ के रूप में बताई जा रही है। तीनों उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मवाना के निवासी बताए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, तीनों नर्सरी से जुड़े काम के सिलसिले में यात्रा कर रहे थे।



पुलिस ने हादसे के बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया और दुर्घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाना शुरू कर दिया है। प्रारंभिक तौर पर पिकअप के असंतुलित होकर पलटने की बात सामने आई है, लेकिन वाहन के असंतुलित होने की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है।

हादसे की वजह जानने में जुटी पुलिस

पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसा किस कारण से हुआ, इसकी वास्तविक स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस मृतकों की पहचान से जुड़ी अन्य जानकारी और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। हादसे के बाद दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की प्रक्रिया की जा रही है। वहीं, हादसे में घायल दोनों लोगों का गोविंदगढ़ अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस दुर्घटना से संबंधित अन्य तथ्यों और परिस्थितियों की भी जांच कर रही है।