राजस्थान: अनार की फसल पर उकठा रोग का खतरा, पत्तियां पीली पड़ने के बाद सूखने लगते हैं पौधे; किसने किया सावधान?

अनार की खेती करने वाले किसानों के लिए उकठा रोग परेशानी का कारण बन सकता है। इस रोग के शुरुआती प्रकोप में पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और धीरे-धीरे टहनियां सूखने लगती हैं। संक्रमण गंभीर होने पर पूरा पौधा सूख सकता है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में रोग के शुरुआती लक्षणों की पहचान कर वैज्ञानिक तरीके से उपचार और प्रबंधन करना जरूरी है।

कृषि विशेषज्ञ डॉ. प्रदीप पगारिया के अनुसार, अनार के पौधों में उकठा रोग की वास्तविक वजह जानने के लिए प्रयोगशाला जांच और कृषि वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन जरूरी है। रोग की शुरुआत में पौधों की पत्तियां अचानक पीली पड़ने लगती हैं। वहीं, पौधे की जड़ों और तने के निचले हिस्से को बीच से काटकर देखने पर अंदर की लकड़ी का रंग हल्का भूरा या काला दिखाई दे सकता है।

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उन्होंने बताया कि Ceratocystis fimbriata फफूंद के संक्रमण में तने और जड़ों के आंतरिक हिस्से में गहरा भूरा या काला रंग दिखाई देता है। वहीं, Fusarium species के संक्रमण में जाइलम का रंग भूरा होने के लक्षण मिलते हैं। इसलिए केवल बाहरी लक्षणों के आधार पर रोग का निर्धारण करने के बजाय प्रयोगशाला में जांच करवाना उचित है।

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डॉ. पगारिया ने बताया कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रभावित पौधों को बगीचे से तुरंत उखाड़कर सुरक्षित तरीके से निस्तारित करना चाहिए। पौधे को उखाड़ते समय उसकी संक्रमित जड़ों और आसपास की मिट्टी को बोरे अथवा पॉलीथिन बैग में भरकर बगीचे से बाहर निकालना चाहिए। इससे संक्रमण दूसरे स्वस्थ पौधों तक फैलने की आशंका कम हो सकती है।

फफूंदनाशक से करें जड़ों का उपचार

रोग नियंत्रण के लिए तकनीकी जानकारी के अनुसार, फफूंदनाशक ड्रेंचिंग के तहत प्रोपीकोनाजोल 25 ईसी की 20 मिलीलीटर मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित और आसपास के पौधों की जड़ों में डालने की जानकारी दी गई है। इस उपचार को 20-20 दिन के अंतराल पर 3 से 5 बार दोहराने का सुझाव दिया गया है।

रासायनिक उपचार के 30 दिन बाद जैविक उपचार के रूप में कालीसेना की 5 ग्राम मात्रा को 2 किलोग्राम गोबर की खाद में अच्छी तरह मिलाकर हल्का पानी छिड़कते हुए 15 दिनों तक छायादार स्थान पर रखना चाहिए। इसके बाद तैयार मिश्रण को प्रति पौधे की जड़ों में डालने का सुझाव दिया गया है।

इसके अलावा, कालीसेना उपचार के 30 दिन बाद माइकोराइजा का प्रयोग करने की जानकारी दी गई है। इसके लिए जोश सुपर की 100 ग्राम अथवा जोश अल्ट्रा की 20 ग्राम मात्रा को 2 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर 15 दिनों तक तैयार करने के बाद पौधों की जड़ों में डालने का सुझाव दिया गया है। इससे जड़ों के विकास और पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

ड्रिप सिंचाई और मिट्टी की नमी पर रखें नजर

अनार के बगीचों में रोग प्रबंधन के लिए ड्रिप सिंचाई का उचित उपयोग करने और मिट्टी की नमी का नियमित आकलन करने की सलाह दी गई है। जरूरत से ज्यादा पानी देने से बचना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक नमी में फफूंद के पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं। पुराने संक्रमित पौधे को हटाने के बाद उसी स्थान पर नया पौधा लगाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले मिट्टी का उचित उपचार करना जरूरी है, अन्यथा नए पौधे में भी संक्रमण फैलने का खतरा बना रह सकता है।

डॉ. पगारिया ने किसानों को सलाह दी कि अनार के बगीचे में किसी भी पौधे की पत्तियां अचानक पीली पड़ने या तना और जड़ सूखने के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत कृषि विशेषज्ञों से संपर्क करें। रोग की सही पहचान के बाद ही उपचार अपनाएं। रासायनिक दवाओं की मात्रा और उपयोग कृषि विशेषज्ञों की सलाह तथा उत्पाद के स्वीकृत लेबल के अनुसार ही सुनिश्चित करें।