बाड़मेर में तस्करों का दुस्साहस: पीछा कर रही डीएसटी टीम पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली लगने से सिपाही घायल

सरहदी जिले बाड़मेर में तस्करों का पीछा कर रही जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) पर फायरिंग की बड़ी घटना सामने आई है। घटना में टीम का एक जवान जख्मी हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाड़मेर पुलिस घटना को गंभीरता से लेते हुए बाड़मेर-बालोतरा जिले में नाकाबंदी करने के साथ ही बदमाशों की तलाश में जुट गई है।तस्करों की तलाश करते हुए बाड़मेर डीएसटी टीम गुरुवार शाम को रीको थाना क्षेत्र में उत्तरलाई रोड हाईवे पर स्थित एक गैरेज के पास पहुंची, जिसकी भनक लगते ही बदमाशों ने टीम पर फायरिंग कर दी। जिससे टीम का एक सिपाही हाथ पर बोली लगने से घायल हो गया, वहीं बदमाश गाड़ी में सवार होकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य जिला अस्पताल पहुंचे और घायल सिपाही के स्वास्थ्य की जानकारी के साथ ही घटनास्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना को गंभीरता से लेते हुए बाड़मेर बालोतरा जिले में नाकाबंदी करवाई गई है। इसके साथ ही घटना में शामिल अशोक लेघा, रेखाराम और करणाराम मूढ़ को नामजद किया गया। उन्होंने बताया कि 4 पुलिस टीमों का गठन किया गया है, जो कि बदमाशों की तलाश में उनके पीछे लगी हुई है जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा।