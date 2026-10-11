डूंगरपुर में दो सड़क हादसे: मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभागाध्यक्ष और रिटायर्ड एएसआई की मौत

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डॉ. रोत के बड़े भाई भगवतीलाल के अनुसार, वे शनिवार रात डूंगरपुर से बांसवाड़ा के लिए निकले थे। उनकी पत्नी डॉ. ममता डामोर और बच्चे बांसवाड़ा में रहते हैं। आडीवाट पेट्रोल पंप के पास आगे चल रही गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने से उनकी कार उससे टकरा गई। डॉ. राजेश रोत मूल रूप से वरदा थाना क्षेत्र के नौकना गांव के थे। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज की शुरुआत से ही वे और उनकी पत्नी यहां पदस्थ थे। हाल ही में डॉ. ममता डामोर का बांसवाड़ा ट्रांसफर हुआ था। वे एनेस्थीसिया विभाग में कार्यरत हैं।दूसरी घटना शनिवार शाम डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र के पुनाली में हुई। यहां बटिकड़ा से पुनाली की ओर बाइक से जा रहे रिटायर्ड एएसआई मानसिंह शक्तावत (62) को पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में मानसिंह शक्तावत के सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आईं। उन्हें डूंगरपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया।गेहूंवाड़ा निवासी उनके बेटे योगेंद्र सिंह शक्तावत ने पुलिस को रिपोर्ट दी। उन्होंने बताया कि उनके पिता पुलिस विभाग में एएसआई के पद पर कार्यरत थे और करीब दो साल पहले सेवानिवृत्त हुए थे। पुलिस के अनुसार, मानसिंह शक्तावत की बाइक को टक्कर मारने वाली कार उदयपुर नंबर की थी। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस दुर्घटना की जांच के साथ फरार चालक और कार की तलाश कर रही है।