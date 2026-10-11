राजस्थान: आज 6 जिलों में बारिश का अलर्ट, 13 अक्टूबर से फिर बदलेगा मौसम

राजस्थान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर रविवार को भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने आज छह जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आसमान में बादल छाने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं, 13 अक्टूबर से एक कमजोर मौसम प्रणाली सक्रिय होने के कारण बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ जिलों में फिर मौसम बदल सकता है।

रात में चली ठंडी हवाएं, कुछ जगह बूंदाबांदी

पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में अधिकांश जगह मौसम साफ रहा। हालांकि, कई शहरों में दिन के तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। इससे दिन में गर्मी का असर कम रहा। जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और हनुमानगढ़ में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई।

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दिन में मौसम साफ रहने के बाद देर रात बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के कुछ इलाकों में मौसम बदला। यहां बादल छाने के साथ ठंडी हवाएं चलीं। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी हुई, जिससे तापमान में और गिरावट आई।

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रात में भी बढ़ने लगी ठंडक

प्रदेश में दिन की गर्मी कम होने के साथ रात के तापमान में भी गिरावट आने लगी है। शनिवार को राजस्थान के 10 शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। उदयपुर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

13 अक्टूबर से फिर बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 12 अक्टूबर को भी कुछ इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं। इसके बाद 13 अक्टूबर से एक कमजोर सिस्टम सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनूं और चूरू में बादल छाने के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।