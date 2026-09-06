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बांसवाड़ा नगर परिषद चुनाव: भाजपा का वकीलों पर भरोसा, छह अधिवक्ताओं को टिकट; जानिए किसके पास कितनी दौलत

Sun, 06 Sep 2026 09:20 PM IST
बांसवाड़ा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांसवाड़ा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांसवाड़ा Published by: बांसवाड़ा ब्यूरो Updated Sun, 06 Sep 2026 09:20 PM IST
सार

बांसवाड़ा नगर परिषद चुनाव में 9 अधिवक्ता मैदान में हैं, जिनमें भाजपा के 6 प्रत्याशी शामिल हैं। संपत्ति के मामले में भाजपा के महेश तेली करीब 17 करोड़ रुपये के साथ सबसे आगे हैं। वहीं कांग्रेस की कला ने सबसे कम, केवल 1000 रुपये की संपत्ति घोषित की है।
 

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Banswara BJP places trust in lawyers, allocates 10 percent of tickets
नगर परिषद बांसवाड़ा

विस्तार
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बांसवाड़ा नगर परिषद के चुनाव में टिकट वितरण में राजनीतिक दलों ने जातिगत और सामाजिक समीकरण साधने का प्रयास किया है। वहीं, विभिन्न वर्गों को भी प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने वकीलों पर भरोसा जताते हुए 10 फीसदी टिकट अधिवक्ताओं को दिए हैं।

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60 वार्डों में नौ अधिवक्ता भी आजमा रहे किस्मत
बांसवाड़ा नगर परिषद में 60 वार्ड हैं। भाजपा, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी सहित निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत शपथ पत्रों में दर्ज शैक्षणिक योग्यता के अनुसार चुनाव में 9 अधिवक्ता भाग्य आजमा रहे हैं।
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भाजपा ने छह वकीलों को दिया टिकट
भाजपा ने चुनाव में 6 वकील उतारे हैं, जो कुल वार्डों का 10 प्रतिशत है। वार्ड पांच से दिनेश पुरी, वार्ड नौ से मुकेश रावत और वार्ड 13 से गौरव सिंह राव की शैक्षणिक योग्यता एलएलबी है। इसी प्रकार वार्ड 17 से राजेश कटारा, वार्ड 19 से दीपक जोशी और वार्ड 57 से नईमुद्दीन शेख भी अधिवक्ता हैं।
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कांग्रेस के दो और बाप के एक वकील प्रत्याशी
भारत आदिवासी पार्टी (बाप) ने वार्ड एक से एलएलबी योग्यताधारी हेमंत राणा को टिकट दिया है। राणा पिछले बोर्ड में पार्षद थे और बांसवाड़ा सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। कांग्रेस ने एलएलबी डिग्रीधारी पूर्व पार्षद एवं जिला महासचिव आशीष मेहता को वार्ड 28 से और वार्ड 37 से दिलीप कुमार को प्रत्याशी बनाया है।

17 करोड़ की संपत्ति के साथ महेश तेली सबसे अमीर
चुनाव मैदान में खड़े प्रत्याशियों की संपत्ति के मामले में भाजपा के महेश तेली सबसे अमीर हैं। उन्होंने अपनी कुल संपत्ति करीब 17 करोड़ रुपये बताई है। महेश तेली के अलावा भाजपा के राजेश कटारा, आबिद मंसूरी, दीपक जोशी, भरत जोशी, रंगजी निनामा, मयंक जैन, महावीर बोहरा और सोनिया वैष्णव भी करोड़पति हैं। वहीं, कांग्रेस में वार्ड 54 की उम्मीदवार राजेश्वरी शर्मा ने पांच करोड़ रुपये की संपत्ति बताई है। कांग्रेस से आशीष मेहता, फखरुद्दीन रतलामवाला, संजय चौधरी और गौतम मईड़ा भी करोड़पति उम्मीदवारों की श्रेणी में हैं।


कांग्रेस की कला के पास सिर्फ 1000 रुपये
कांग्रेस से सबसे कम संपत्ति वार्ड 34 की प्रत्याशी कला के पास है। उन्होंने अपनी कुल संपत्ति मात्र 1000 रुपये बताई है, जबकि उनके पति के पास 10 हजार रुपये होना बताया गया है। उनके नाम कोई अचल संपत्ति नहीं है। भाजपा में सबसे कम संपत्ति वार्ड 58 के प्रत्याशी मोहम्मद सईद ने 55 हजार रुपये बताई है।

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