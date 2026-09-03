राजस्थान में फिर मॉब लिंचिंग: भीड़ ने आदिवासी महिला के बाल मुंडवाए, कपड़े भी फाड़े, लाठियों से जमकर पीटा

बांसवाड़ा में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला के साथ महिलाओं की भीड़ ने मारपीट की। भीड़ ने आदिवासी महिला का पहले सिर मुंडवाया फिर उसे चारों तरफ से घेर लिया। महिलाओं ने उसके कपड़े भी फाड़े। फिर लाठियों से उसकी पिटाई शुरू कर दी।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

भीड़ ने महिला के साथ बेहद शर्मनाक व्यवहार किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।पुलिस के अनुसार घटना के दौरान आदिवासी महिला ने खुद को बचाने की कोशिश की, साथ ही मदद भी मांगी लेकिन अन्य महिलाओं ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वहीं दूसरी तरफ भीड़ में मौजूद कई महिलाएं और पुरूष इस घटना का वीडियो भी बनाते नजर आए। पुलिस के अनुसार जिन लोगों ने महिला और पुरुषों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो पिटने वाली महिला के ससुराल पक्ष से जुड़े हुए हैं। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।सीआई विनोद कुमार ने बताया कि ग्रामीणों में इस घटनाक्रम के बाद चर्चा यह है कि महिला कुछ दिनों से अपने पीहर गई थी। वह ससुराल नहीं लौटी। इसके बाद जब वह आई तो उसके साथ ऐसा व्यवहार ससुराल पक्ष के लोगों ने किया है। उन्होंने बताया कि पीड़िता का मेडिकल कराया गया है । मुख्य आरोपी पीड़िता के पति को हिरासत में लिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है।वहीं इस घटना पर राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेहाना रियाज ने कहा कि ये तो अराजकता है। सरकार को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। ऐसे मामलों में महिला आयोग की भूमिका सबसे अहम होती है। पर राजस्थान में फरवरी 2025 से ही आयोग खाली पड़ा है। वे इस मामले में पुलिस से बात करेंगी।