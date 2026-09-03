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Hindi News ›   Rajasthan ›   Banswara: Humanity Shamed as Mob Cuts Woman’s Hair, Tears Clothes and Assaults Her; Video Sparks Outrage

राजस्थान में फिर मॉब लिंचिंग: भीड़ ने आदिवासी महिला के बाल मुंडवाए, कपड़े भी फाड़े, लाठियों से जमकर पीटा

Thu, 03 Sep 2026 04:27 PM IST
बांसवाड़ा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांसवाड़ा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांसवाड़ा Published by: बांसवाड़ा ब्यूरो Updated Thu, 03 Sep 2026 04:27 PM IST
सार

राजस्थान में हनुमानगढ़ के बाद अब बांसवाड़ा में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। बांसवाड़ा में महिलाओं ने आदिवासी महिला के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। सब महिलाएं मोहल्ले में जमा हुईं फिर इसके बाद आदिवासी महिला के कपड़े फाड़े। महिलाओं की इस भीड़ ने महिला को अर्धनग्न करके उसकी लाठियों से पिटाई भी की। 
 

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Banswara: Humanity Shamed as Mob Cuts Woman’s Hair, Tears Clothes and Assaults Her; Video Sparks Outrage
महिला के साथ मारपीट करती अन्य महिलाएं - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बांसवाड़ा में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला के साथ महिलाओं की भीड़ ने मारपीट की। भीड़ ने आदिवासी महिला का पहले सिर मुंडवाया फिर उसे चारों तरफ से घेर लिया। महिलाओं ने उसके कपड़े भी फाड़े। फिर लाठियों से उसकी पिटाई शुरू कर दी।   

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भीड़ ने महिला के साथ बेहद शर्मनाक व्यवहार किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। 

पुलिस के अनुसार घटना के दौरान आदिवासी महिला ने खुद को बचाने की कोशिश की, साथ ही मदद भी मांगी लेकिन अन्य महिलाओं ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वहीं दूसरी तरफ भीड़ में मौजूद कई महिलाएं और पुरूष इस घटना का वीडियो भी बनाते नजर आए। पुलिस के अनुसार जिन लोगों ने महिला और पुरुषों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो पिटने वाली महिला के ससुराल पक्ष से जुड़े हुए हैं। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। 
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यह कारण चर्चा में
सीआई विनोद कुमार ने बताया कि ग्रामीणों में इस घटनाक्रम के बाद चर्चा यह है कि महिला कुछ दिनों से अपने पीहर गई थी। वह ससुराल नहीं लौटी। इसके बाद जब वह आई तो उसके साथ ऐसा व्यवहार ससुराल पक्ष के लोगों ने किया है। उन्होंने बताया कि पीड़िता का मेडिकल कराया गया है । मुख्य आरोपी पीड़िता के पति को हिरासत में लिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। 
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ये भी पढ़ें: राजस्थान में मिलावट पर बड़ा वार: पांच खाद्य उत्पादों पर बैन, नौ दुकानों-डेयरियों के लाइसेंस निलंबित

वहीं इस घटना पर राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेहाना रियाज ने कहा कि ये तो अराजकता है। सरकार को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। ऐसे मामलों में महिला आयोग की भूमिका सबसे अहम होती है। पर राजस्थान में फरवरी 2025 से ही आयोग खाली पड़ा है। वे इस मामले में पुलिस से बात करेंगी। 

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