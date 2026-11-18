जिले की भाटाला ग्राम पंचायत में सरपंच पद का चुनाव आठ वोट के मामूली अंतर से हारने वाले उम्मीदवार रामलाल गोदारा के समर्थन में ग्रामीणों ने विशेष बैठक का आयोजन किया। चुनाव नतीजे आने के बाद रामलाल के आवास पर जुटे ग्रामीणों ने प्रत्याशी के चुनाव खर्च का सहयोग करने के उद्देश्य से तुरंत 10 लाख रुपये नकद राशि जमा की। इसके साथ ही ग्रामीणों ने कुल एक करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता देने का एलान भी किया। इस दौरान कई ग्रामीणों ने चुनाव के दौरान इस्तेमाल वाहनों के किराए और डीजल का खर्च वापस लेने से स्पष्ट इन्कार कर दिया।

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