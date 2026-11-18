बालोतरा: केवल आठ वोटों से चुनाव हारे प्रत्याशी पर ग्रामीणों ने लुटाया प्यार, 10 लाख नकद दिए, 1 करोड़ का एलान
भाटाला ग्राम पंचायत में सरपंच चुनाव महज 8 वोट से हारने वाले प्रत्याशी को ग्रामीणों ने एक करोड़ रुपये तक की आर्थिक मदद का ऐलान किया। उन्होंने इस राशि को गांव के विकास और एम्बुलेंस की व्यवस्था पर खर्च करने की बात कही है।
विस्तार
जिले की भाटाला ग्राम पंचायत में सरपंच पद का चुनाव आठ वोट के मामूली अंतर से हारने वाले उम्मीदवार रामलाल गोदारा के समर्थन में ग्रामीणों ने विशेष बैठक का आयोजन किया। चुनाव नतीजे आने के बाद रामलाल के आवास पर जुटे ग्रामीणों ने प्रत्याशी के चुनाव खर्च का सहयोग करने के उद्देश्य से तुरंत 10 लाख रुपये नकद राशि जमा की। इसके साथ ही ग्रामीणों ने कुल एक करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता देने का एलान भी किया। इस दौरान कई ग्रामीणों ने चुनाव के दौरान इस्तेमाल वाहनों के किराए और डीजल का खर्च वापस लेने से स्पष्ट इन्कार कर दिया।
चुनावी मुकाबला और वोट शेयर
भाटाला ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए मुख्य रूप से देवीलाल चौधरी और रामलाल गोदारा मैदान में थे। इस पंचायत में कुल 1408 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से चुनाव के दिन 1317 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया था। मतगणना प्रक्रिया के दौरान कुल नौ वोट खारिज कर दिए गए। अंतिम परिणाम में विजयी प्रत्याशी देवीलाल चौधरी को 658 वोट हासिल हुए, जबकि प्रतिद्वंद्वी रामलाल गोदारा को 650 वोट मिले। इस प्रकार रामलाल गोदारा महज आठ वोट के बेहद कम अंतर से सरपंच का चुनाव हार गए।
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विकास और एम्बुलेंस पर खर्च
चुनाव में पराजय का सामना करने के बाद भी ग्रामीणों के इस अभूतपूर्व समर्थन पर रामलाल गोदारा ने कहा कि यह जनता का सच्चा प्यार और विश्वास है। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी पर फर्जी मतदान करवाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब उनके समर्थक मतदान केंद्र पहुंचे, तब तक उनके नाम से वोट डाले जा चुके थे। रामलाल गोदारा ने बताया कि इस चुनाव में उनका कुल खर्च लगभग एक लाख रुपये आया था। उन्होंने घोषणा की कि गांव वालों द्वारा एकत्र की गई इस पूरी राशि को वे अपने पास रखने के बजाय गांव के समग्र विकास और एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करने पर खर्च करेंगे।