राजस्थान: अपने ही खून की प्यासी… मां ने प्रेमी और बड़े बेटे संग जुड़वां बेटों की हत्या की

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पुलिस जांच के अनुसार, बच्चों की मां प्रीति के अपने ही गांव के एक व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध थे। महिला के 13 वर्षीय जुड़वां बेटे इस नए रिश्ते का विरोध कर रहे थे और उनके संबंध में बाधा बन रहे थे। हालांकि, 16 साल के बड़े बेटे को अपनी मां के इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। रिश्ते में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए मां ने अपने प्रेमी और बड़े बेटे के साथ मिलकर दोनों बच्चों को रास्ते से हटाने की साजिश रची। योजना के तहत महिला ने अपने प्रेमी को घर बुलाया और अपने 16 वर्षीय बेटे की मदद से दोनों मासूमों की हत्या करवा दी।मंगलवार सुबह दोनों मासूम भाइयों के शव उनके घर के पास स्थित एक खाली प्लॉट में मिले। सुबह के समय जब जुड़वां बच्चे घर से बाहर निकले और काफी देर तक वापस नहीं लौटे, तो उनकी मौसी ने चिंता जताते हुए शोर मचाया। इसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने बच्चों की तलाश शुरू की, जिसके दौरान पास के प्लॉट में दोनों बालकों के रक्तरंजित शव बरामद हुए। घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच आरंभ की।जांच में सामने आया कि आरोपी महिला प्रीति का विवाह 20 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सरोथ मनसा गांव निवासी निरंजन सिंह के साथ हुआ था। कुछ वर्ष पहले निरंजन सिंह का निधन हो गया था। पति की मृत्यु के बाद प्रीति अपने चारों बच्चों को लेकर मायके बडेसरा गांव में आकर रहने लगी थी। उनके परिवार में एक 18 वर्षीय बेटी, 16 वर्षीय बेटा और 13 वर्ष के दो जुड़वां बेटे शामिल थे। पति के निधन के बाद शुरू हुए प्रेम प्रसंग के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया।