रितु बराला केस: आर पार के एलान के बाद बिना एफआईआर क्यों खत्म करना पड़ा धरना? जानिए क्या बोले कांग्रेस के नेता

रितु बराला मामले में अलग एफआईआर दर्ज कराने की मांग को कांग्रेस ने नाक का सवाल बना लिया था। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में तीन दिन तक डटे रहे। लेकिन बुधवार को कांग्रेस ने बिना एफआईआर दर्ज कराए ही धरना समाप्त करने का ऐलान कर दिया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कांग्रेस को इस धरने से क्या हासिल हुआ? पुलिस ने दो दिन पहले प्रेस नोट जारी कर मामले में जो जवाब दिया था वही जवाब आप पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने भी दिया..फिर दो दिनों में ऐसा क्या बदल गया कि कांग्रेस जिस मुद्दे पर आर-पार का एलान कर रही थी उसे बिना एफआईआर के छोड़ दिया?

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