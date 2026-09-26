खैरथल में डीएसटी टीम पर भीड़ का हमला: दो संदिग्धों को पुलिस के कब्जे से छुड़ाया, मोबाइल भी छीन ले गई भीड़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खैरथल Published by: हिमांशु सिंह बघेल Updated Sat, 26 Sep 2026 09:10 AM IST
सार
खैरथल जिले के किशनगढ़बास क्षेत्र के ओदरा गांव में साइबर ठगी की जांच करने पहुंची डीएसटी और साइबर सेल की टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार, भीड़ ने दो संदिग्ध युवकों को छुड़ा लिया और दो मोबाइल भी छीन लिए।
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विस्तार
खैरथल जिले के किशनगढ़ बास के ओदरा गांव में साइबर ठगी के मामले में मोबाइल लोकेशन की जांच करने पहुंची डीएसटी और साइबर सेल की टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। करीब 20-25 महिला-पुरुषों ने टीम को घेरकर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। इस दौरान भीड़ पुलिस के कब्जे से दो संदिग्ध युवकों को छुड़ाकर ले गई। पुलिस का आरोप है कि संदिग्धों से बरामद दो मोबाइल फोन भी भीड़ छीनकर ले गई। घटना में कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। किशनगढ़बास थाने में राजकार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
मोबाइल लोकेशन के आधार पर पहुंची थी टीम
डीएसटी प्रभारी सीआई गौरव ने बताया कि साइबर ठगी से जुड़े मोबाइल की लोकेशन के आधार पर डीएसटी, साइबर सेल खैरथल और किशनगढ़बास थाना पुलिस की टीम गांव ओदरा के धन्नो के बास पहुंची थी। यहां टीम को दो युवक मिले। पुलिसकर्मी मोबाइल के संबंध में दोनों से पूछताछ कर रहे थे। इसी दौरान युवकों ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास से करीब 20-25 महिला-पुरुष मौके पर पहुंच गए।
भीड़ ने अचानक टीम को घेरा, पुलिसकर्मियों से मारपीट
पुलिस के मुताबिक, भीड़ ने अचानक टीम को घेर लिया और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान दोनों संदिग्ध युवकों को पुलिस के कब्जे से छुड़ाकर ले जाया गया। आरोप है कि युवकों से जब्त किए गए दो मोबाइल फोन भी भीड़ छीनकर ले गई। पुलिसकर्मी किसी तरह मौके से निकलकर थाने पहुंचे।
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ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाए मारपीट और तोड़फोड़ के आरोप
दूसरी ओर, मौके पर मौजूद परिवार की ओर से पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे सुबह खेतों में काम कर रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिलों पर कुछ लोग पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। परिवार ने महिलाओं से अभद्रता करने और घर में घुसकर सामान तोड़ने का भी आरोप लगाया है। शिकायत में सकरीना नाम की युवती के गंभीर चोट लगने की बात कही गई है। दोनों पक्षों की ओर से लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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मोबाइल लोकेशन के आधार पर पहुंची थी टीम
डीएसटी प्रभारी सीआई गौरव ने बताया कि साइबर ठगी से जुड़े मोबाइल की लोकेशन के आधार पर डीएसटी, साइबर सेल खैरथल और किशनगढ़बास थाना पुलिस की टीम गांव ओदरा के धन्नो के बास पहुंची थी। यहां टीम को दो युवक मिले। पुलिसकर्मी मोबाइल के संबंध में दोनों से पूछताछ कर रहे थे। इसी दौरान युवकों ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास से करीब 20-25 महिला-पुरुष मौके पर पहुंच गए।
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भीड़ ने अचानक टीम को घेरा, पुलिसकर्मियों से मारपीट
पुलिस के मुताबिक, भीड़ ने अचानक टीम को घेर लिया और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान दोनों संदिग्ध युवकों को पुलिस के कब्जे से छुड़ाकर ले जाया गया। आरोप है कि युवकों से जब्त किए गए दो मोबाइल फोन भी भीड़ छीनकर ले गई। पुलिसकर्मी किसी तरह मौके से निकलकर थाने पहुंचे।
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ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाए मारपीट और तोड़फोड़ के आरोप
दूसरी ओर, मौके पर मौजूद परिवार की ओर से पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे सुबह खेतों में काम कर रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिलों पर कुछ लोग पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। परिवार ने महिलाओं से अभद्रता करने और घर में घुसकर सामान तोड़ने का भी आरोप लगाया है। शिकायत में सकरीना नाम की युवती के गंभीर चोट लगने की बात कही गई है। दोनों पक्षों की ओर से लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।