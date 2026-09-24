अलवर: भिवाड़ी में खुदाई के दौरान गैस पाइपलाइन में रिसाव, अफरा-तफरी के बीच पुलिस ने संभाला मोर्चा, हादसा टला

जिले के भिवाड़ी क्षेत्र में गुरुवार को खुदाई के दौरान गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से अचानक गैस रिसाव शुरू हो गया। टपूकड़ा के गोपाली चौक पर हुई घटना के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर एहतियात के तौर पर आसपास की दुकानों को बंद करवाया। दमकल की दो गाड़ियां भी मौके पर तैनात की गईं।

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जानकारी के अनुसार टपूकड़ा के गोपाली चौक पर किसी काम के लिए खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान जमीन के नीचे से गुजर रही गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पाइपलाइन से गैस का रिसाव शुरू होते ही आसपास के लोगों और दुकानदारों को इसकी जानकारी हुई। गैस रिसाव की सूचना फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। संभावित खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तत्काल एहतियाती कदम उठाए और आसपास की दुकानों को बंद करवाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ और आवाजाही को नियंत्रित किया तथा लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की।गैस रिसाव की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की दो गाड़ियां भी मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने स्थिति पर नजर बनाए रखी और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। पुलिस और दमकल टीमों की मौजूदगी में इलाके की निगरानी की गई। घटना के बाद गोपाली चौक और आसपास के क्षेत्र में काफी देर तक हलचल बनी रही। सुरक्षा के मद्देनजर दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें बंद रखीं।लीकेज की इस घटना ने औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी-टपूकड़ा में जमीन के नीचे बिछी पाइपलाइनों के आसपास खुदाई के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गैस रिसाव जैसी घटनाएं कभी भी गंभीर रूप ले सकती हैं, इसलिए खुदाई से पहले संबंधित विभागों से भूमिगत पाइपलाइनों की जानकारी लेना और सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी है।फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर मौजूद रहकर स्थिति को संभाला। पाइपलाइन किस वजह से क्षतिग्रस्त हुई, गैस रिसाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए और घटना में किसी तरह का नुकसान हुआ या नहीं, इसकी विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। समय रहते पुलिस और दमकल की टीमों के पहुंचने से स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिली और कोई हादसा होने से टल गया।