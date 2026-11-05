अलवर: 80 दिन बाद मिला अग्निवीर समुद्र सिंह का पार्थिव शरीर, अधूरा रह गया घर आने का वादा

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जानकारी के अनुसार, 14 अगस्त 2026 को अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली जिले के अनिनी स्थित पशुपानी क्षेत्र में बादल फटने के बाद अचानक भीषण बाढ़ और भूस्खलन हुआ था। इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में सेना के सात जवान आ गए थे। इनमें से दो जवानों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि अग्निवीर समुद्र सिंह गुर्जर सहित पांच जवान लापता हो गए थे।इसके बाद भारतीय सेना और ITBP की टीमों ने संयुक्त रूप से दुर्गम पहाड़ी इलाके में खोज अभियान शुरू किया। खराब भौगोलिक परिस्थितियों और कठिन रास्तों के बावजूद तलाश जारी रही। करीब 80 दिन बाद समुद्र सिंह का पार्थिव शरीर बरामद हुआ। डीएनए जांच के जरिए उनकी पहचान की पुष्टि की गई।समुद्र सिंह गुर्जर अलवर जिले के केसरपुर गांव के रहने वाले थे। उनका परिवार पीढ़ियों से देशसेवा से जुड़ा रहा है। उनके दादा पलटूराम भारतीय सेना में हवलदार के पद पर रह चुके हैं। दादा को सेना में सेवा करते देखकर समुद्र ने भी देश की रक्षा करने का सपना देखा था।वर्ष 2024 में अग्निवीर योजना के तहत उनका भारतीय सेना में चयन हुआ। जबलपुर में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उनकी पहली तैनाती अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली क्षेत्र में हुई थी। परिवार के लिए यह गर्व का पल था कि घर का बेटा सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहा था।समुद्र सिंह परिवार के इकलौते बेटे थे। उनकी दो बड़ी बहनें हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। उनके पिता बदली गुर्जर खेती-किसानी करते हैं। समुद्र अविवाहित थे और परिवार को उनसे कई उम्मीदें थीं। बेटे के सेना में जाने के बाद परिवार को भरोसा था कि वह आगे चलकर घर की जिम्मेदारियां संभालेंगे।समुद्र सिंह की पिता से आखिरी बातचीत परिवार के लिए हमेशा याद रहने वाली है। उन्होंने अपने पिता को बताया था कि उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया है और रक्षाबंधन पर घर आएंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि घर लौटकर पिता के पैरों का इलाज करवाएंगे और उनका ऑपरेशन कराएंगे। परिवार उनके घर लौटने की राह देख रहा था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा ने उनकी जिंदगी बदल दी। जिस बेटे के आने की तैयारी थी, उसकी जगह अब परिवार को उसका पार्थिव शरीर मिला।डीएनए जांच से पहचान की पुष्टि होने के बाद 2 नवंबर को असम के डिब्रूगढ़ में समुद्र सिंह का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद उनकी अस्थियां परिजनों को सौंप दी गईं।4 नवंबर की रात तक उनकी अस्थियां अलवर की ईटाराणा सैन्य छावनी पहुंचीं। इसके बाद 5 नवंबर को ईटाराणा से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और रैली के रूप में पार्थिव अवशेषों को पैतृक गांव केसरपुर ले जाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और क्षेत्र के लोग शामिल हुए। गांव में लोगों ने जय हिंद के नारे लगाकर अग्निवीर समुद्र सिंह को अंतिम विदाई दी।