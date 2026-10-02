अलवर: नौकरी के नाम पर सात लाख की ठगी, रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे-बहू पर तीसरा मामला दर्ज

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ताजा मामले में खुदनपुरी निवासी एक मजदूर ने आरोपी योगेश पारीक और उसकी पत्नी बिंदिया पारीक पर अपने बेटे को दिल्ली पुलिस में सिपाही बनवाने के नाम पर सात लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। इस नए मामले के सामने आने के बाद आरोपी दंपती पर ठगी की कुल राशि 32 लाख रुपये तक पहुंच गई है।पीड़ित पूरणमल बैरवा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह मकानों में टाइल लगाने का काम करता है। जनवरी 2023 में वह सिकंदरा निवासी मिस्त्री रामोतार के साथ आरोपी के सूर्यनगर स्थित मकान पर काम कर रहा था। इसके बाद मार्च 2023 में उसने आरोपी दंपती के शालीमार स्थित दूसरे मकान में 15 दिन काम किया। इसी दौरान दंपती ने उसे बेटे की सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा दिया।पीड़ित के अनुसार, आरोपियों ने उसके बेटे को दिल्ली पुलिस में सिपाही बनवाने के बदले सात लाख रुपये मांगे। उसने मार्च 2023 में एक लाख रुपये दे दिए। इसके करीब एक सप्ताह बाद आरोपी उसके घर पहुंचे और अधिकारियों तक रकम पहुंचने की बात कहते हुए बकाया छह लाख रुपये देने के लिए कहा।शिकायत के अनुसार, बकाया रकम जुटाने के लिए पीड़ित ने फाइनेंस कंपनियों से ऋण लिया। राशि खाते में आने के बाद उसने 1.85 लाख रुपये ऑनलाइन और 65 हजार रुपये चेक के जरिए दिए। बाकी 3.50 लाख रुपये उसने अपनी पत्नी के पीहर से जुटाए। परीक्षा से ठीक पहले आरोपी उसके घर पहुंचे और 3.50 लाख रुपये नकद ले गए।पीड़ित ने बताया कि 24 नवंबर 2023 को आरोपी उसके बेटे राहुल को परीक्षा दिलाने जयपुर ले गए। वहां महिला आरोपी ने केवल आता हुआ पेपर हल करने और बाकी प्रश्न खुद देखने का आश्वासन दिया। हालांकि परीक्षा परिणाम जारी होने पर राहुल का चयन नहीं हुआ। इसके बाद पीड़ित को अपने साथ हुई कथित ठगी का पता चला और उसने आरोपियों से रकम वापस मांगनी शुरू की।नौकरी नहीं लगने के बाद जब पीड़ित ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने कथित तौर पर टालमटोल शुरू कर दी। शिकायत के अनुसार, 31 जुलाई 2026 को पीड़ित आरोपी के शालीमार स्थित मकान पर गया। आरोप है कि वहां आरोपियों ने उसका मोबाइल छीन लिया और उसके साथ मारपीट की।पीड़ित ने आरोप लगाया कि इस दौरान आरोपियों ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसे और उसकी पत्नी को अपमानित किया। महिला आरोपी ने अपने ससुर के थानेदार होने की बात कहकर पुलिस में बंद कराने की धमकी देने का भी आरोप है। इसके बाद दोनों को वहां से भगा दिया गया।पुलिस के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ आठ मई को वैशाली नगर और 16 जून को कोतवाली थाने में भी मामले दर्ज हैं। कोतवाली थाने में दर्ज मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय, अलवर से आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। अब तीसरे मामले में पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है।