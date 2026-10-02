संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती: आवेदन की अंतिम तिथि 13 अक्तूबर तक बढ़ी, 24,752 पदों पर होगी भर्ती
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: प्रतीक पांडेय Updated Fri, 02 Oct 2026 06:41 PM IST
सार
राजस्थान में संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 13 अक्तूबर कर दी गई है। प्रदेश के 183 नगरीय निकायों में 24,752 पदों पर भर्ती होगी। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 28 सितंबर निर्धारित थी।
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विस्तार
स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के नगरीय निकायों में संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 13 अक्तूबर कर दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से भर्ती प्रक्रिया में अब तक आवेदन करने से वंचित रह गए हजारों अभ्यर्थियों को एक और अवसर मिलेगा। पूर्व में स्वायत्त शासन विभाग ने ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 सितंबर निर्धारित की थी, जिसे अब अभ्यर्थियों के हित में आगे बढ़ा दिया गया है।
183 नगरीय निकायों में होगी भर्ती
स्वायत्त शासन विभाग के आदेश के अनुसार प्रदेश के 183 नगरीय निकायों में संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से विभाग कुल 24,752 पदों पर नियुक्तियां करेगा। स्वायत्त शासन विभाग ने भर्ती के संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं। भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों के बीच लंबे समय से प्रतीक्षा बनी हुई थी। अब आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने से अभ्यर्थियों को अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
28 सितंबर की जगह अब 13 अक्तूबर अंतिम तारीख
पहले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए 28 सितंबर तक का समय दिया गया था। निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए अब विभाग ने समय सीमा बढ़ा दी है। नई व्यवस्था के तहत इच्छुक अभ्यर्थी 13 अक्तूबर तक ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकेंगे।
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आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों को राहत
आवेदन की समय सीमा बढ़ाए जाने से उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जो किसी कारण से निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन नहीं कर सके थे। अतिरिक्त समय मिलने से अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे। साथ ही, उन्हें जल्दबाजी में आवेदन करने की स्थिति से भी राहत मिलेगी।
24,752 पदों पर भर्ती का मौका
प्रदेश के 183 नगरीय निकायों में 24,752 संविदा सफाई कर्मचारी पदों पर भर्ती की जानी है। ऐसे में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को नई अंतिम तिथि का ध्यान रखते हुए निर्धारित ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
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183 नगरीय निकायों में होगी भर्ती
स्वायत्त शासन विभाग के आदेश के अनुसार प्रदेश के 183 नगरीय निकायों में संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से विभाग कुल 24,752 पदों पर नियुक्तियां करेगा। स्वायत्त शासन विभाग ने भर्ती के संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं। भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों के बीच लंबे समय से प्रतीक्षा बनी हुई थी। अब आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने से अभ्यर्थियों को अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
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28 सितंबर की जगह अब 13 अक्तूबर अंतिम तारीख
पहले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए 28 सितंबर तक का समय दिया गया था। निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए अब विभाग ने समय सीमा बढ़ा दी है। नई व्यवस्था के तहत इच्छुक अभ्यर्थी 13 अक्तूबर तक ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकेंगे।
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आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों को राहत
आवेदन की समय सीमा बढ़ाए जाने से उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जो किसी कारण से निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन नहीं कर सके थे। अतिरिक्त समय मिलने से अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे। साथ ही, उन्हें जल्दबाजी में आवेदन करने की स्थिति से भी राहत मिलेगी।
24,752 पदों पर भर्ती का मौका
प्रदेश के 183 नगरीय निकायों में 24,752 संविदा सफाई कर्मचारी पदों पर भर्ती की जानी है। ऐसे में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को नई अंतिम तिथि का ध्यान रखते हुए निर्धारित ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।