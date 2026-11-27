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जवाहर नगर थाने के हेड कांस्टेबल रामसागर ने बताया कि 27 नवंबर की सुबह 6:45 बजे कंट्रोल रूम से घटना की सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि अमन मीणा अपने दोस्त अभय से मिलने हॉस्टल आया था। अमन खुद भी दो-तीन महीने पहले तक इसी हॉस्टल में रहता था। यह हॉस्टल जी प्लस 4 मंजिला है और इसमें करीब 30-40 कमरे हैं। घटना के बाद पुलिस ने हॉस्टल में रहने वाले अन्य छात्रों और वार्डन से पूछताछ की है। हालांकि, छात्र चौथे फ्लोर से गिरा था या किसी अन्य मंजिल से, इस संबंध में अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ सकी है।गंभीर रूप से घायल छात्र को तुरंत अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान छात्र की अपने पिता से बात हुई थी। उसने अपने पिता से कहा था कि वह हॉस्टल से कैसे गिरा, उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। मृतक छात्र के पिता सेकंड ग्रेड टीचर हैं। पिता ने बताया कि 25 नवंबर को उससे फोन पर अंतिम बार बात हुई थी। तब छात्र ने अपने पिता से कहा था कि जब वे रविवार को कोटा आएं, तो अपने साथ रजाई लेकर आएं।मृतक के पिता ने यह भी जानकारी दी कि उनका बेटा थोड़ा-बहुत बिजली का काम जानता था। हॉस्टल में किसी व्यक्ति ने उसे पानी की मोटर ठीक करने के उद्देश्य से बुलाया था। इसी सिलसिले में वह गुरुवार की रात को भी हॉस्टल आया था और फिर शुक्रवार की सुबह भी वहां पहुंचा था। पुलिस फिलहाल हादसे के सही कारणों की जांच में जुटी है।