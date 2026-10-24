फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Ajmer News ›   rajasthan panchayat election kekri mewadakalan fake voting clash voting percentage

राजस्थान पंचायत चुनाव: केकड़ी के मेवदाकलां में फर्जी वोटिंग के आरोप पर हंगामा, पुलिस-ग्रामीणों में झड़प

Sun, 25 Oct 2026 07:54 AM IST
अजमेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, केकड़ी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, केकड़ी Published by: अजमेर ब्यूरो Updated Sun, 25 Oct 2026 07:54 AM IST
सार

राजस्थान के अजमेर जिले में केकड़ी पंचायत समिति के अंतर्गत मेवदाकलां गांव में पंचायत चुनाव के दौरान फर्जी वोटिंग के आरोपों को लेकर हंगामा हो गया। ग्रामीणों ने मतदानकर्मियों की मिलीभगत से फर्जी मतदान कराने का आरोप लगाया।

विज्ञापन
rajasthan panchayat election kekri mewadakalan fake voting clash voting percentage
केकड़ी क्षेत्र में बूथ पर मतदाताओं की कतारें। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजस्थान में पंचायत चुनाव के दौरान केकड़ी पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले ग्राम मेवदाकलां में फर्जी वोटिंग के आरोपों को लेकर हंगामा हो गया। ग्रामीणों ने मतदानकर्मियों की मिलीभगत से फर्जी मतदान कराए जाने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने ग्रामीणों को मौके से खदेड़ा। ग्रामीणों ने एक महिला पर फर्जी वोटिंग करने का आरोप लगाया। हंगामे के बाद पुलिस ने ग्रामीणों से समझाइश कर मामला शांत कराया। वहीं, छुटपुट घटनाओं को छोड़कर केकड़ी पंचायत समिति की सभी 22 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। क्षेत्र में कुल 79.43 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

विज्ञापन

केकड़ी में 79.43 प्रतिशत मतदाताओं ने किया मतदान

केकड़ी पंचायत समिति की 22 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए कुल 83 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इन सभी केंद्रों पर मतदान संपन्न हुआ। कुल 76,753 मतदाताओं में से 60,964 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस तरह क्षेत्र में 79.43 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

विज्ञापन

बुजुर्गों और दिव्यांगों में भी दिखा मतदान का उत्साह

मतदान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में खासा उत्साह देखने को मिला। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी रहीं। सरपंच पद के प्रत्याशी और उनके समर्थक भी मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते नजर आए।

विज्ञापन
विज्ञापन

लोकतंत्र के इस उत्सव में बुजुर्गों और दिव्यांगों ने भी उत्साह के साथ भागीदारी निभाई। कई दिव्यांग मतदाता परिजनों के कंधों का सहारा लेकर मतदान केंद्रों तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं, केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने ग्राम देवगांव में मतदान किया।

40 साल के मतदाता के वोटर कार्ड में उम्र 103 साल दर्ज

मतदान के दौरान मतदाता सूची और पहचान पत्रों से जुड़ी कुछ विसंगतियां भी सामने आईं। सावर में 40 वर्षीय मुकेश भील ने मतदान किया, लेकिन उनके मतदाता पहचान पत्र में उम्र 103 वर्ष दर्ज थी। इसी तरह मतदाता सूची में एक पुरुष मतदाता की प्रविष्टि में महिला की तस्वीर मुद्रित मिली। इन घटनाओं ने मतदान संबंधी रिकॉर्ड की शुद्धता पर सवाल खड़े किए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed