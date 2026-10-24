राजस्थान पंचायत चुनाव: केकड़ी के मेवदाकलां में फर्जी वोटिंग के आरोप पर हंगामा, पुलिस-ग्रामीणों में झड़प

राजस्थान में पंचायत चुनाव के दौरान केकड़ी पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले ग्राम मेवदाकलां में फर्जी वोटिंग के आरोपों को लेकर हंगामा हो गया। ग्रामीणों ने मतदानकर्मियों की मिलीभगत से फर्जी मतदान कराए जाने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने ग्रामीणों को मौके से खदेड़ा। ग्रामीणों ने एक महिला पर फर्जी वोटिंग करने का आरोप लगाया। हंगामे के बाद पुलिस ने ग्रामीणों से समझाइश कर मामला शांत कराया। वहीं, छुटपुट घटनाओं को छोड़कर केकड़ी पंचायत समिति की सभी 22 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। क्षेत्र में कुल 79.43 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

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