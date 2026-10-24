अजमेर: दीया कुमारी का कांग्रेस पर निशाना, कहा- केवल नाटक और बयानबाजी में व्यस्त, धरातल पर उसकी लोकप्रियता खत्म

राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने शनिवार को कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। अजमेर स्थित चंद्रवरदाई स्टेडियम में आयोजित विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की सैंतीसवीं राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में पहुंचीं उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि आगामी पंचायती राज चुनावों में भारतीय जनता पार्टी हर एक सीट पर विशाल बहुमत से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्षी दल केवल नाटक और बयानबाजी में व्यस्त रहता है, जबकि धरातल पर उसकी लोकप्रियता पूरी तरह समाप्त हो चुकी है।

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चंद्रवरदाई स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता का शुभारंभ उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस आयोजन के मंच पर देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना तथा अजमेर दक्षिण क्षेत्र की विधायक अनिता भदेल समेत अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। संवाद के दौरान उपमुख्यमंत्री ने राज्य और केंद्र सरकार की खेल नीतियों की सराहना की तथा पंचायती चुनावों में पार्टी की जीत का भरोसा जताया।पंचायती राज चुनावों को लेकर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि राज्य भर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अत्यंत उत्साहजनक माहौल है। उन्होंने विश्वास जताया कि मतदाता भाजपा के पक्ष में एकजुट होकर मतदान करेंगे और पार्टी प्रत्येक सीट पर बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी दल जनसमर्थन खो चुका है और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए केवल नाटक करता रहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब भी जनता के सामने लोकप्रियता साबित करने का समय आता है, तब कांग्रेस पूरी तरह नाकाम साबित होती है। दीया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बयानों में कोई दम नहीं है और जनता अब उनके झूठे दावों के बहकावे में नहीं आने वाली।कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर हमला बोलते हुए उपमुख्यमंत्री ने राहुल गांधी और पार्टी में व्याप्त परिवारवाद के मुद्दे पर गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने तंज कसा कि कांग्रेस अपने एक ही नेता को बार-बार राजनीति में नए सिरे से स्थापित करने का प्रयास करती है। हर बार यह कोशिश की जाती है कि राहुल गांधी किसी तरह सफल हो जाएं, लेकिन उनका हर प्रयास विफल हो जाता है। दीया कुमारी ने कांग्रेस को आत्ममंथन करने की सलाह देते हुए कहा कि केवल एक परिवार को आगे बढ़ाने की नीति ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि लगातार मिल रही हार के बाद अब कांग्रेस नेताओं को घर बैठ जाना चाहिए और पार्टी के भीतर जारी परिवारवाद पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।समारोह के दौरान उपमुख्यमंत्री ने खेल संस्कृति के विकास पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 'खेलो इंडिया' और 'सांसद खेल प्रतियोगिता' जैसे अभियानों से युवा खिलाड़ियों को मजबूत मंच दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार भी खेलों के विकास और स्टेडियमों के आधुनिकीकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं, छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि होनहार प्रतिभाएं आगे बढ़ सकें।