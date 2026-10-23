राजस्थान: इस गांव में कमाल!. न वोटिंग, न मुकाबला… लोगों ने बैठकर ही चुन ली पूरी पंचायत

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भगवान गोपाल महाराज द्वारिकाधीश की नगरी के रूप में सुविख्यात सांपला गांव में ग्राम पंचायत का पूरा बोर्ड निर्विरोध होते ही पूरा गांव खुशी से झूम उठा। यहां पर सरपंच पद पर अर्जुनसिंह राठौड़ सहित ग्राम पंचायत के सभी 11 वार्डों में पंचों का निर्विरोध निर्वाचन किया गया है। सरपंच अर्जुनसिंह राठौड़ के साथ निर्विरोध चुने गए पंचों में वार्ड 1 से कैलाश रेगर, वार्ड 2 से कविता बलाई, वार्ड 3 से बन्नालाल गुर्जर, वार्ड 4 से अकीला बानो, वार्ड 5 से सोनू तेली, वार्ड 6 से हनुमान, वार्ड 7 से रेखा, वार्ड 8 से ओमप्रकाश, वार्ड 9 से रामेश्वर, वार्ड 10 से माया जाट एवं वार्ड 11 से गोपाललाल जाट शामिल है। यही नहीं, अब उप सरपंच की भी केवल औपचारिक घोषणा होना बाकी है, क्योंकि पंच-सरपंच ने एक बैठक कर उप सरपंच का भी निर्विरोध निर्वाचन करना तय कर लिया है।सांपला ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, इसी प्रकार वार्ड पंच के लिए भी सभी 11 वार्डों में एक से अधिक उम्मीदवारों ने पर्चे भरे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने आपसी सहयोग व ताल-मेल से सभी दावेदारों को एकसाथ बैठाकर चर्चा की। प्रेम व सौहार्द से भरे वातावरण में जब ग्रामीणों में एकता व भाईचारे का भाव कायम हुआ तो देखते ही देखते सहज ही वह फैसला हो गया, जो मौजूदा समय में दृष्टिगत होना लगभग असंभव सा ही लगता है।वार्ड पंच के लिए एक वार्ड में एक से अधिक उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए थे, लेकिन ग्रामीणों ने सभी वार्ड पंच उम्मीदवारों को एकसाथ बिठाया और 11 वार्ड पंचों की वार्डवार गोली निकाली, जिसके नाम की गोली निकल गई, उसको विजेता घोषित कर दिया गया। दूसरे अन्य प्रत्याशी जो चुनाव में खड़े थे, उन्होंने भी इस पर कोई एतराज नहीं किया और अपनी सहमति व स्वीकृति देते हुए अपने-अपने आवेदन वापस ले लिए। उधर सरपंच पद के लिए भी 6 में से 5 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। उसके बाद अर्जुनसिंह राठौड़ निर्विरोध चुनाव मैदान में रह गए। अब सरपंच सहित सभी 11 वार्ड पंचों के निर्विरोध निर्वाचन की औपचारिक घोषणा होना शेष रह गया है।इस फैसले के बाद गांव में खुशी व जश्न का माहौल बना हुआ है। जहां चारों तरफ चुनाव को लेकर शोरगुल व खींचतान मची हुई है, वहीं सांपला ग्राम पंचायत ने एक ऐसी मिसाल पेश की है, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा व सराहना की जा रही है। ग्रामीण इसे भगवान गोपाल महाराज का आशीर्वाद मान रहे हैं। पूरे गांव में लोगों ने एक-दूसरे को बधाई दी और मिठाइयां बांटते हुए ग्राम पंचायत बोर्ड का जोरदार स्वागत किया। ग्रामवासियों के फैसले के बाद ग्राम पंचायत के सरपंच व सभी पंचों ने जुलूस के साथ भगवान गोपाल महाराज के ऐतिहासिक मंदिर में पहुंचकर द्वारकाधीश के दर्शन किये और उनके विग्रह के सम्मुख माथा टेकते हुए क्षेत्र की बहबूदी व समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस निर्वाचन पर निर्वाचन विभाग के अधिकारीगण भी अभिभूत हो गए हैं। सरवाड़ के निर्वाचन पंजीयन एवं उपखंड अधिकारी गजेंद्र शर्मा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस जबरदस्त प्रतिस्पर्धा के दौर में ऐसा सौहार्द व भाईचारा बहुत कम देखने को मिलता है।