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अजमेर: पानी की समस्या पर एक्शन मोड में अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सुबह-सुबह किया निरीक्षण

Tue, 13 Oct 2026 10:29 AM IST
अजमेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर Published by: अजमेर ब्यूरो Updated Tue, 13 Oct 2026 10:29 AM IST
सार

अजमेर के नाका मदार सेक्टर-1 क्षेत्र में पानी की आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारी सक्रिय नजर आए। अतिरिक्त मुख्य अभियंता जगदीश प्रसाद शर्मा ने सुबह-सुबह अधिकारियों के साथ क्षेत्र का दौरा किया और स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं।
 

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Additional Chief Engineer in action mode regarding water problem
पानी की समस्या को लेकर एक्शन मोड में दिखे अतिरिक्त मुख्य अभियंता - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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अजमेर के नाका मदार सेक्टर-1 में जलापूर्ति की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता जगदीश प्रसाद शर्मा ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान विद्युत मोटरों के इस्तेमाल से पानी की सप्लाई प्रभावित होने की शिकायतें सामने आईं। उन्होंने लोगों से बातचीत कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया।

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विद्युत मोटरों के इस्तेमाल से प्रभावित हो रही जलापूर्ति
निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में कई स्थानों पर विद्युत मोटरों के इस्तेमाल के कारण पानी की आपूर्ति प्रभावित होने की समस्या सामने आई। इस पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता ने चिंता जताई। उन्होंने जलापूर्ति में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सुबह के समय विद्युत कटौती की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की।
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लोगों से बातचीत कर जानी पानी की समस्या
जगदीश प्रसाद शर्मा ने क्षेत्र में घूमकर स्थानीय लोगों से बातचीत की और पानी की आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने लोगों को पानी व्यर्थ नहीं बहाने और आवश्यकता के अनुसार ही इसका उपयोग करने के लिए समझाया। साथ ही, जलापूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया।
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अधिकारियों को सुधार के लिए कदम उठाने के निर्देश
अतिरिक्त मुख्य अभियंता ने कहा कि क्षेत्र में पानी की आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के माध्यम से व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही।


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निरीक्षण के बाद क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि जलदाय विभाग की ओर से जल्द कार्रवाई की जाएगी और उन्हें पानी की समस्या से राहत मिलेगी। अब देखना होगा कि विभाग की ओर से प्रस्तावित उपायों पर कब तक अमल होता है और क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था कितनी बेहतर हो पाती है।

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