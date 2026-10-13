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अजमेर: पानी की समस्या पर एक्शन मोड में अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सुबह-सुबह किया निरीक्षण

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर Published by: Published by: अजमेर ब्यूरो Updated Tue, 13 Oct 2026 10:29 AM IST

सार अजमेर के नाका मदार सेक्टर-1 क्षेत्र में पानी की आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारी सक्रिय नजर आए। अतिरिक्त मुख्य अभियंता जगदीश प्रसाद शर्मा ने सुबह-सुबह अधिकारियों के साथ क्षेत्र का दौरा किया और स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं।



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