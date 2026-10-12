राजस्थान: पत्नी को बचाने कुएं में कूदा पति, दोनों की डूबने से मौत; बच्चों के सिर से उठा माता-पिता का साया

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शिवपुरा निवासी नौरत सिंह और उनकी पत्नी हीरा देवी रविवार शाम अपने खेत में काम कर रहे थे। काम करते समय हीरा देवी खेत में मौजूद कुएं पर पानी लेने गईं। कुएं की मुंडेर कच्ची होने के कारण अचानक उनका पैर फिसल गया और वह गहरे कुएं में जा गिरीं। कुएं में गिरने की आवाज सुनकर पास ही खड़े पति नौरत सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी को बचाने के प्रयास में बिना सोचे-समझे कुएं में छलांग लगा दी। पानी अत्यधिक गहरा होने की वजह से दोनों ही पानी में डूब गए।रात ढलने पर जब दोनों अपने घर नहीं पहुंचे, तो परिजनों ने खेत की तरफ जाकर छानबीन की। खेत पर कोई सुराग न मिलने और अनहोनी की आशंका होने पर ग्रामीणों ने पीसांगन थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी पारुल यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू टीम को बुलाया। कंटीली झाड़ियों तथा घने अंधेरे से घिरे कुएं में क्रेन की मदद से बचाव दल के सदस्यों को नीचे उतारा गया। काफी प्रयास के बाद देर रात दोनों के शवों को बाहर निकाला जा सका।पुलिस ने दोनों शवों को पीसांगन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया। नौरत सिंह और उनकी पत्नी हीरा देवी के तीन बच्चे हैं, जो अपनी नानी के घर रहते हैं। दोनों खेती का काम करते थे और अधिकांश समय खेत पर ही व्यतीत करते थे। इस दुखद हादसे में माता-पिता की मौत से शिवपुरा तथा आसपास के गांवों में शोक का माहौल है। सोमवार को परिजनों की मौजूदगी में दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें परिजनों के सुपुर्द किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।