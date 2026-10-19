अभिनेता टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: आरोपियों के पकड़े जाने का अब सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने, बड़ा प्लान हुआ फेल

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जानकारी के अनुसार, आरोपी मुंबई से पुणे-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुए थे। कोटा पहुंचने पर ट्रेन रुकते ही तलाशी अभियान चलाया गया। कोटा पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि उन्हें सुबह सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने सक्रिय होकर महज 15 मिनट के भीतर जाल बिछाया। पूरी ट्रेन की तलाशी के बाद तीनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया।इनमें रेहान उर्फ सुक्का सोनीपत, हरियाणा का रहने वाला है। ऋतिक कुर्मी उर्फ रोशन बेगूसराय, बिहार का है और पिछले कुछ वर्षों से मुंबई में रह रहा था। तीसरा आरोपी एक नाबालिग है। कोटा पुलिस जल्द ही इन्हें मुंबई पुलिस को सौंप देगी।पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि आरोपियों की योजना नेपाल भागने की थी। वे पुणे-जयपुर एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। उनकी योजना दिल्ली पहुंचकर वहां से नेपाल जाने की थी। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि अनिल पंडित रेहान के संपर्क में था। अनिल पंडित का संबंध लॉरेंस बिश्नोई से बताया गया है।पुलिस ने अभी तक आरोपियों से हथियार बरामद नहीं किए हैं। पुलिस उनसे पूछताछ करेगी ताकि हथियारों के बारे में पता चल सके। इसके बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुंबई पुलिस कोटा पहुंच चुकी है। आरोपियों को मुंबई पुलिस को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है।