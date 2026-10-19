पैरा एशियन गेम्स: जयपुर की मोना अग्रवाल ने जीता गोल्ड, अवनी लेखरा ने सिल्वर पर लगाया निशाना

जापान के नागोया में आयोजित पैरा एशियन गेम्स में जयपुर की दो बेटियों ने शूटिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का मान बढ़ाया है। विमेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग की SH1 कैटेगरी में मोना अग्रवाल ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि अवनी लेखरा ने रजत पदक अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला इतना करीबी रहा कि गोल्ड और सिल्वर के फैसले में महज 0.4 अंक का अंतर रहा।

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