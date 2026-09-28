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जयपुर: अस्पताल की रसोई में मिली चार दिन पुरानी ग्रेवी, खाद्य सुरक्षा टीम ने लिए सैंपल

Mon, 28 Sep 2026 09:44 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: प्रतीक पांडेय Updated Mon, 28 Sep 2026 09:44 PM IST
सार

जयपुर में खाद्य सुरक्षा टीम ने पांच निजी अस्पतालों की कैंटीन और रसोई का औचक निरीक्षण किया। कोकून अस्पताल की रसोई में फ्रिज में चार दिन पुरानी ग्रेवी, कृत्रिम खाद्य रंग और अन्य अनियमितताएं मिलीं। टीम ने अलग-अलग अस्पतालों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं।
 

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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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खाद्य सुरक्षा टीम ने सोमवार को राजधानी के विभिन्न निजी अस्पतालों की कैंटीन और मेस रसोई में औचक छापा मारा। इस दौरान टोंक रोड स्थित कोकून अस्पताल की रसोई में चार दिन पुरानी ग्रेवी फ्रिज में रखी मिली। इसके साथ ही रसोई में कई अन्य गंभीर अनियमितताएं भी पाई गईं। टीम ने अस्पतालों से खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं।
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पांच अस्पतालों की रसोई में पहुंची टीम
जयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि टीमों ने टोंक रोड स्थित कोकून अस्पताल, होप अस्पताल, जवाहर सर्किल स्थित ईएचसीसी अस्पताल, गोपालपुरा स्थित सीके बिड़ला अस्पताल और मानसरोवर स्थित साकेत अस्पताल की कैंटीन व रसोई का औचक निरीक्षण किया।
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कोकून अस्पताल की रसोई में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाया गया। वहां कृत्रिम खाद्य रंग रखे मिले और तैयार खाद्य सामग्री पर तिथि दर्ज नहीं थी। चपाती रखने वाले केसरोल टूटे हुए थे और उन पर वाशिंग पाउडर जमा था। इस्तेमाल किए जा रहे काजू की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं थी। इसके अलावा खाद्य सामग्री ढककर नहीं रखी गई थी।
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चार दिन पुरानी ग्रेवी समेत लिए काजू-दही के नमूने
निरीक्षण टीम ने कोकून अस्पताल की रसोई के फ्रिज में रखी चार दिन पुरानी ग्रेवी, काजू और दही के नमूने लिए। इन सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। अस्पताल की कैंटीन का संचालन करने वाली एजेंसी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 32 के तहत जल्द ही सुधार नोटिस जारी किया जाएगा।


इन अस्पतालों से भी लिए खाद्य पदार्थों के सैंपल
खाद्य सुरक्षा दल ने ईएचसीसी अस्पताल की कैंटीन से रिफाइंड सोयाबीन तेल और होप अस्पताल से पकी हुई सब्जी व दाल के नमूने लिए। इसके अलावा सीके बिड़ला अस्पताल से दलिया, खिचड़ी और सांभर दाल के नमूने जांच के लिए भेजे गए। मानसरोवर स्थित साकेत अस्पताल से कुकिंग ऑयल, पनीर और तैयार दाल के नमूने भी लिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा टीम अब प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।
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