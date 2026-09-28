जयपुर: अस्पताल की रसोई में मिली चार दिन पुरानी ग्रेवी, खाद्य सुरक्षा टीम ने लिए सैंपल

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जयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि टीमों ने टोंक रोड स्थित कोकून अस्पताल, होप अस्पताल, जवाहर सर्किल स्थित ईएचसीसी अस्पताल, गोपालपुरा स्थित सीके बिड़ला अस्पताल और मानसरोवर स्थित साकेत अस्पताल की कैंटीन व रसोई का औचक निरीक्षण किया।कोकून अस्पताल की रसोई में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाया गया। वहां कृत्रिम खाद्य रंग रखे मिले और तैयार खाद्य सामग्री पर तिथि दर्ज नहीं थी। चपाती रखने वाले केसरोल टूटे हुए थे और उन पर वाशिंग पाउडर जमा था। इस्तेमाल किए जा रहे काजू की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं थी। इसके अलावा खाद्य सामग्री ढककर नहीं रखी गई थी।निरीक्षण टीम ने कोकून अस्पताल की रसोई के फ्रिज में रखी चार दिन पुरानी ग्रेवी, काजू और दही के नमूने लिए। इन सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। अस्पताल की कैंटीन का संचालन करने वाली एजेंसी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 32 के तहत जल्द ही सुधार नोटिस जारी किया जाएगा।खाद्य सुरक्षा दल ने ईएचसीसी अस्पताल की कैंटीन से रिफाइंड सोयाबीन तेल और होप अस्पताल से पकी हुई सब्जी व दाल के नमूने लिए। इसके अलावा सीके बिड़ला अस्पताल से दलिया, खिचड़ी और सांभर दाल के नमूने जांच के लिए भेजे गए। मानसरोवर स्थित साकेत अस्पताल से कुकिंग ऑयल, पनीर और तैयार दाल के नमूने भी लिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा टीम अब प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।