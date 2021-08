पंजाब कांग्रेस में घमासान: राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हरीश रावत, सोनिया गांधी से भी कर सकते हैं मुलाकात

नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस के अंदर का विवाद एक बार फिर सामने आ गया है। एक दिन पहले सिद्धू ने पार्टी के आलाकमान को फैसले लेने की छूट न देने पर ईंट से ईंट बजा देने की चेतावनी दी थी। इसके अलगे ही दिन पंजाब प्रभारी हरीश रावत राहुल गांधी से मिलने उनके घर पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी से मिलने से पूर्व उन्होंने मीडिया को दिए बयान में कहा कि हर किसी को पता है कि उन्हें क्या करना है। सभी का अपना तरीका होता है। इसे बगावत कहना ठीक नहीं है। माना जा रहा है कि हरीश रावत की मुलाकात सोनिया गांधी से भी हो सकती है।

There is nothing like that, all of them are polite. They know what to do. Everyone has a style of speaking, it will be wrong to call it a rebellion: Punjab Congress in-charge Harish Rawat on Punjab Congress chief Navjot Singh Sidhu pic.twitter.com/5u399WJtVK