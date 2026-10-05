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पंजाब में सात अक्तूबर से बदलेगा मौसम: बरसात का येलो अलर्ट, तीन दिन तेज हवाओं के साथ आएगी ठंडक

Mon, 05 Oct 2026 08:13 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटियाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटियाला Published by: Nivedita Updated Mon, 05 Oct 2026 08:13 AM IST
सार

मानसून की विदाई के बाद फिलहाल पंजाब में मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिन के साथ रात में भी गर्मी बनी हुई है।

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Weather to change in Punjab from October 7 'Yellow alert' for rain
पंजाब में बदलेगा माैसम - फोटो : amar ujala digital

विस्तार
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पंजाब में सात अक्तूबर से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने सात से नौ अक्तूबर तक तीन दिनों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। 
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इस दौरान कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यह अलर्ट पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर और मोहाली जिलों के लिए जारी किया गया है। बारिश और तेज हवाओं से तापमान में गिरावट आने से रात में ठंडक बढ़ सकती है और दिन में भी गर्मी से राहत मिलने की संभावना है।

फिलहाल शुष्क है मौसम
मानसून की विदाई के बाद फिलहाल पंजाब में मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि, यह सामान्य के आसपास रहा। प्रदेश में सबसे अधिक 38.3 डिग्री सेल्सियस तापमान बठिंडा में दर्ज किया गया। पटियाला में अधिकतम तापमान 34.9, अमृतसर में 34.7, लुधियाना में 34.8, फरीदकोट में 36.0 और संगरूर में 33.7 डिग्री सेल्सियस रहा।
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रात का तापमान भी सामान्य से अधिक
पंजाब में रात का तापमान सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। यानी दिन के साथ रात में भी गर्मी बनी हुई है। प्रदेश के औसत न्यूनतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले 0.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस पठानकोट में दर्ज किया गया।
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