Patiala News: पंजाब में चार दिन छाएगी घनी धुंध, रात का पारा 2 डिग्री तक गिरेगा

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पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और रूपनगर में पहले असर के आसारअमर उजाला ब्यूरोपटियाला। पंजाब में अब सर्दी का असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने प्रदेश में घनी धुंध पड़ने की संभावना जताई है। अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आएगी।मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से 20 नवंबर तक अलग-अलग स्थानों पर घनी धुंध पड़ सकती है। इसका प्रभाव खासकर रात और सुबह के समय अधिक रहेगा। अगले तीन से चार दिनों में न्यूनतम तापमान करीब दो डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा। हालांकि, अगले सात दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान बारिश के कोई आसार नहीं हैं। सोमवार को पंजाब में मौसम शुष्क दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री की गिरावट आई। यह तापमान सामान्य के करीब बना हुआ है। न्यूनतम तापमान में 3.1 डिग्री की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इससे न्यूनतम पारा सामान्य के नजदीक पहुंच गया है।घनी धुंध का पूर्वानुमानमंगलवार को पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और रूपनगर में घनी धुंध पड़ सकती है। 18 नवंबर को अमृतसर भी इस सूची में शामिल होगा। 19 और 20 नवंबर को गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा, मानसा, रूपनगर और मोहाली में घनी धुंध की संभावना है। मौसम विभाग ने 21 और 22 नवंबर को घनी धुंध की कोई चेतावनी नहीं दी है।प्रमुख शहरों का तापमानफरीदकोट में अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। बठिंडा में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सबसे कम था। अमृतसर का अधिकतम तापमान 26.9 डिग्री और न्यूनतम पारा 12.1 डिग्री रहा। लुधियाना में अधिकतम 27.8 डिग्री और न्यूनतम 11.6 डिग्री दर्ज किया गया।