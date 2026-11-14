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Patiala News: पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम, चार जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट

Sat, 14 Nov 2026 07:05 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 07:05 PM IST
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Weather changed due to western disturbance, alert for light to moderate rain in four districts today
पंजाब में आज से छाएगा हल्के से मध्यम कोहरा, 3 से 4 डिग्री गिरेगा रात का पारा
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अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब में मौसम ने करवट ली है। शनिवार को कुछ स्थानों पर बादल छाए और बेहद हल्की बारिश हुई। इससे दिन व रात के तापमान में गिरावट आई और मौसम में ठंडक बढ़ी है।
मौसम विभाग ने रविवार के लिए अलर्ट जारी किया है। फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और मोहाली में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। रविवार से राज्य में सुबह व रात को हल्का से मध्यम कोहरा पड़ने की संभावना है। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। इससे सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार, 16 नवंबर से प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। 20 नवंबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है।
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तापमान की स्थिति
शनिवार को अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई। हालांकि, यह सामान्य से 1.7 डिग्री ऊपर बना हुआ है। फरीदकोट में सबसे अधिक 31.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में भी 1.6 डिग्री की कमी आई है। यह सामान्य से 4.9 डिग्री अधिक बना हुआ है। पंजाब में 12.8 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ पठानकोट सबसे ठंडा स्थान रहा।
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