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Patiala News: फूड सेफ्टी टीम ने नाका लगाकर दूध से बने उत्पादों के तीन सैंपल लिए

Thu, 01 Oct 2026 10:33 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 10:33 PM IST
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The food safety team set up a checkpoint and collected three samples of milk-based products
जब्त किए गए असुरक्षित 547 किलोग्राम पनीर को नष्ट करवाया : डॉ. गुरप्रीत कौर
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अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने वीरवार तड़के करीब 5 बजे नाभा में खाद्य पदार्थों की जांच की। इस दौरान दूध से बने उत्पादों के तीन सैंपल प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जिला फूड सेफ्टी अधिकारी गुरप्रीत कौर ने बताया कि 23 सितंबर 2026 का पनीर सैंपल मानकों के अनुरूप नहीं था। एएसआई बलविंदर सिंह की मौजूदगी में 547 किलोग्राम असुरक्षित पनीर आज नष्ट करवाया गया।

विभाग ने पटियाला के दुकानदारों और आम लोगों से अपील की। बिल/रसीद न देने वाले वेंडरों से पनीर व दूध उत्पाद न खरीदें। उपभोक्ताओं को उत्पादों के स्रोत, सप्लायर, विक्रेता की जानकारी रखनी चाहिए। खरीदारी में बिल/रसीद अवश्य लें ताकि ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित हो। विभाग दूध उत्पादों की गुणवत्ता व सुरक्षा के लिए जांच जारी रखेगा। जनता से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील है।
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