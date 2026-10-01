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Hindi News ›   Punjab ›   Patiala News ›   Son, daughter-in-law, sister-in-law, and brother-in-law named in mother's death case

Patiala News: मां की मौत के मामले में बेटा, बहू और ननद, ननदोई नामजद

Thu, 01 Oct 2026 10:45 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पटियाला
संवाद न्यूज एजेंसी, पटियाला Updated Thu, 01 Oct 2026 10:45 PM IST
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Son, daughter-in-law, sister-in-law, and brother-in-law named in mother's death case
संवाद न्यूज एजेंसी
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राजपुरा। गांव घमाना में महिला हरप्रीत कौर की संदिग्ध मौत पर गंडाखेड़ी पुलिस ने चार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। मृतका के बेटे धरमप्रीत सिंह, बहू रीत कौर, ननद बलजिंदर कौर और ननदोई जसवीर सिंह नामजद हैं।

शिकायतकर्ता भूपिंदर सिंह के अनुसार, उसकी बहन हरप्रीत कौर (48) के नाम एक एकड़ जमीन थी। भांजे धरमप्रीत और बहू रीत कौर ने जमीन बेचकर पैसे रख लिए फिर हरप्रीत कौर की देखभाल छोड़ उसे तंग किया। भूपिंदर सिंह को बुधवार को बहन की मौत की खबर मिली, जिसके गले पर रस्सी के निशान थे। उसने आरोपियों पर बहन को तंग कर मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। जांच अधिकारी भूपिंदर सिंह ने बताया कि खुदकुशी के लिए मजबूर करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी।
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