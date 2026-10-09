फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Patiala News ›   Temperature drops following rain in Punjab alert for strong winds and rainfall

पंजाब में आई गुलाबी ठंड: बारिश से 2.3 डिग्री लुढ़का तापमान, अभी दो दिन तेज हवा और बरसात का अलर्ट

Fri, 09 Oct 2026 08:17 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटियाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटियाला Published by: Nivedita Updated Fri, 09 Oct 2026 08:17 AM IST
सार

मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं। इससे तापमान में और गिरावट की संभावना है।

विज्ञापन
Temperature drops following rain in Punjab alert for strong winds and rainfall
Weather - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पंजाब में बदले मौसम ने गर्मी से राहत दी है। पिछले 24 घंटे में कई इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। इसके चलते अधिकतम तापमान में 1.2 डिग्री की गिरावट आई और पारा सामान्य से 2.3 डिग्री नीचे पहुंच गया।
विज्ञापन


मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं। इससे तापमान में और गिरावट की संभावना है।
विज्ञापन


हालांकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री अधिक बना हुआ है। पठानकोट में सबसे कम 19.6 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ जबकि बठिंडा 34.5 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। बीते दो से आठ अक्तूबर के बीच प्रदेश में सामान्य से 55 फीसदी कम बारिश हुई। कई जिलों में पूरे सप्ताह बारिश नहीं हुई। इसके विपरीत होशियारपुर में 16.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई जो सामान्य से करीब 385 फीसदी अधिक है। पठानकोट में 9.5 और रूपनगर में 3.7 मिलीमीटर बारिश हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed