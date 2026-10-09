पंजाब में आई गुलाबी ठंड: बारिश से 2.3 डिग्री लुढ़का तापमान, अभी दो दिन तेज हवा और बरसात का अलर्ट

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मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं। इससे तापमान में और गिरावट की संभावना है।हालांकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री अधिक बना हुआ है। पठानकोट में सबसे कम 19.6 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ जबकि बठिंडा 34.5 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। बीते दो से आठ अक्तूबर के बीच प्रदेश में सामान्य से 55 फीसदी कम बारिश हुई। कई जिलों में पूरे सप्ताह बारिश नहीं हुई। इसके विपरीत होशियारपुर में 16.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई जो सामान्य से करीब 385 फीसदी अधिक है। पठानकोट में 9.5 और रूपनगर में 3.7 मिलीमीटर बारिश हुई।