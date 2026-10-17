Patiala News: संगरूर के लेबर चौक पर लगेंगे निगरानी कैमरे

संगरूर। लेबर चौक में नशे संबंधी शिकायतों के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। शुक्रवार को एसएसपी रवजोत ग्रेवाल ने चौक का दौरा किया और निगरानी कैमरे लगाने की घोषणा की।इस दौरान पुलिस टीम ने कुछ मजदूरों से पूछताछ की और उनकी जांच भी की। ग्रेवाल ने बताया कि पिछले दस दिन में नशे की बिक्री व सेवन के दस मामले दर्ज किए गए हैं। इन दस दिनों में 24.50 नशीले कैप्सूल बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों पर नजर रखने के लिए चौक के चारों तरफ निगरानी कैमरे लगाए जाएंगे। लोगों को नशे के बुरे प्रभावों से जागरूक करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। सिविल प्रशासन के सहयोग से अगले सप्ताह से इलाके में जागरूकता कैंप लगाए जाएंगे।