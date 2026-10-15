पंजाब में बदला माैसम: तेज हवाओं के साथ आई बरसात, बढ़ी ठंडक; 17 अक्तूबर तक चलेगा बूंदाबादी का दाैर

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मौसम विभाग ने राज्य के 13 जिलों में गरज-चमक, ओलावृष्टि और बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 17 से 20 अक्तूबर तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है।मौसम विभाग के अनुसार, वीरवार को पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर और संगरूर में कुछ स्थानों पर खराब मौसम का असर देखने को मिल सकता है।इससे पहले बुधवार को राज्य के अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले 0.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि, यह सामान्य के करीब बना रहा। रोपड़ 34.4 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य में सबसे गर्म रहा। बठिंडा में अधिकतम तापमान 34 डिग्री, लुधियाना में 32.4, पटियाला में 32.3 और अमृतसर में 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।रात के तापमान में भी 1.2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। इससे न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री ऊपर पहुंच गया। पठानकोट में सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।